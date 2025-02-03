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4天摔3飛機後 「飛航公告系統」又故障

編譯盧思綸／綜合報導
國家運輸安全委員會主席霍曼迪(右)1月30日於華府空難記者會發表談話。(美聯社)
國家運輸安全委員會主席霍曼迪(右)1月30日於華府空難記者會發表談話。(美聯社)

美國自1月28日起連續四天內發生三起墜機，飛行安全現況令人擔憂。而運輸部長達菲(Sean Duffy)2月1日晚間又證實，「飛航公告」(Notice to Air Missions System，簡稱NOTAM)故障，儘管備用系統已經到位，但2日航班仍可能受影響延誤。

2023年1月，NOTAM曾遭遇大故障，當時並未啟動備用系統，導致美國各地機場全面停飛，是2001年911恐攻以後首例，當時影響超過1萬1000個航班。

達菲1日在X發文表示，主要的飛航公告暫時中斷，由於已建立備用系統，因此不會造成影響。聯邦航空總署(FAA)正在努力恢復，但至2日上午仍有一些班機延誤。

達菲表示FAA已設立與航空業人士的溝通熱線，每30分鐘更新一次狀況。他也呼籲旅客行前先向航空公司了解最新狀況。

飛航公告負責將任何可能影響飛安的事件資訊提供給機師，包含突發狀況，比如飛彈、煙火、天氣、鳥擊等，還有機場跑道安排、臨時措施等。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，華府軍機民航機相撞造成67死空難的前一天晚上，國家運輸安全委員會(NTSB)全部400名員工遭川普政府提議資遣。NTSB原已面臨人力短缺和財政困難，此舉不僅讓人心浮動，更讓NTSB高層為了挽留員工焦頭爛額。

多名消息人士向CNN證實，NTSB全部400名員工在1月28日晚間9時41分收到川普政府電子郵件，以「分岔路」(Fork in the Road)為題，提議員工自行辭職，且將補償薪資到9月。

一名消息人士說，許多員工一開始收到資遣提議都非常震驚，其中不乏高度專業的調查員，許多人都接近退休。這名消息人士說，「短時間內不太可能找到人取代他們」。

另一名消息人士說，許多調查員認真考慮接受資遣。

對此，NTSB主席霍曼迪(Jennifer Homendy)1月31日向員工發表內部備忘錄，表示NTSB員工不適用於資遣計畫，「已經獲得完全豁免」，喊話任何同意政府要求辭職的員工「立即撤回離職信件」。

NTSB屬於獨立、無黨派機構，並不隸屬於行政部門，負責調查交通事故、援助給受影響的民眾及提供相關安全措施。

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