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醫療專機墜毀費城市區 機上+地面7死19傷

編譯徐薏茹／綜合報導
一架小型醫療服務包機1月31日晚在費城起飛後不久失事，墜入費城東北方市區一處購物中心街道，除機上六人悉數罹難外，街區已知有一路人死亡，多人受傷與多輛汽車著火。圖為街區地面可見被小客機撞出的大洞。(路透)
一架小型醫療服務包機1月31日晚在費城起飛後不久失事，墜入費城東北方市區一處購物中心街道，除機上六人悉數罹難外，街區已知有一路人死亡，多人受傷與多輛汽車著火。圖為街區地面可見被小客機撞出的大洞。(路透)

當局1日表示，1月31日醫療專機在費城市區墜毀的事故中，除專機上六人不幸悉數罹難外，墜機地面現場，還有被砸的汽車中發現一人罹難，是墜機事件的第七名死者，調查人員正在調查燒毀的車輛、受損房屋以及焦黑的殘骸，以確認飛機在起飛後不久墜毀的原因。

這架醫療專機31日由費城機場起飛，爬升到約1500英尺的高度，然後一頭栽下，起飛不到一分鐘就墜毀，掉入費城東北區市區一處購物中心附近地面。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)主席賀曼第(Jennifer Homendy)說，強大撞擊力使飛機碎片四散。截至1日上午已確認七人死亡，包括專機上的六名乘員及路面車輛中的一人，另有19人受傷，傷者大多數治療後已出院。

墜毀的醫療專機載著一名在費城醫院治療數月的病童及她的母親，飛機剛從費城東北機場起飛便墜毀，目擊者稱現場出現巨大火球，街道一片混亂。當局尚無法確認失事原因，費城市政府總監泰爾(Adam Thiel)表示官員可能需要幾天或更久的時間全面統計死傷人數。

泰爾表示，事故發生時街道上人員的具體位置仍有許多不明情況，傷亡人數可能增加。墜機事故現場波及至少四到六個街區，當局正在評估損害，包括挨家挨戶檢查房屋。

機上所有罹難者均來自墨西哥，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)在社群媒體X平台發文哀悼，「領事館當局正持續與家屬聯繫，我已經要求外交事務部長提供必要支持。」

費城官員和專機公司Jet Rescue Air Ambulance尚未公布死者身分。

墨西哥緊急服務機構XE Médica Ambulancias確認，該機構的醫師梅扎(Raúl Meza)在這場事故中罹難。

負責經營這一架在墨西哥登記專機的Jet Rescue Air Ambulance公司總部在墨西哥，發言人表示飛機由一名經驗豐富的人員負責操作，並且所有的機組人員都受過嚴格的訓練。

這是Jet Rescue在15個月內發生的第二起致命事故，2023年該公司飛機在墨西哥莫雷洛斯州(Morelos)衝出跑道，撞上山坡，五名機組人員因此罹難。

聯邦航空管理局(FAA)表示，國家運輸安全委員會將主導此次調查，先頭調查人員已經於31日抵達，1日有更多官員抵達現場。

費城 墨西哥 社群媒體

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