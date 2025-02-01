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影／費城墜機炸出巨坑畫面曝光 起飛不到1分鐘墜毀 美4天摔4飛機釀73死

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費城墜機炸出巨坑畫面曝光 起飛不到1分鐘墜毀 美4天摔4飛機釀73死

編譯盧思綸／即時報導

費城1月31日發生一起嚴重空難，一架醫療後送專機起飛後僅1分鐘，便墜毀市區，造成機上墨西哥籍乘客和機組人員共6人及地面車輛內1名人員喪生，另有19人受傷。而事發當時的墜機衝擊力之大，在路面撞出巨大坑洞，現場滿目焦黑，空拍畫面令人怵目驚心。

美聯社報導，一架Learjet 55型小型醫療救護專機1日31日晚間6時多從費城東北部機場起飛，原定飛往密蘇里州春田市布蘭森國家機場（Springfield-Branson National Airport），不料起飛不到1分鐘，在爬升至1500英尺高度後，就在附近住宅區墜毀，事發瞬間炸出一顆巨型火球。

國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）描述，這是一次「高強度墜毀」，導致飛機「嚴重斷裂」。至於詳細墜毀原因仍待聯邦航空總署及NTSB調查釐清。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS News）取得的錄音顯示，當時空中交通管制員曾驚呼：「我們不太清楚發生了什麼。」

美國從1月28日至31日，4天內已經墜毀4架飛機，分別是1月28日一架F-35在阿拉斯加訓練時墜毀，所幸飛行員及時彈射逃生；1月29日美航CRJ-700客機與美軍黑鷹直升機在華府雷根國家機場相撞，釀成兩機共67人罹難，以及這次小型醫療救護專機在費城墜毀。4天內3起飛機失事造成共73人喪生。

鑑識人員1日在費城調查墜毀的醫療專機。(美聯社)
鑑識人員1日在費城調查墜毀的醫療專機。(美聯社)

費城 墨西哥 密蘇里州

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