費城墜機炸出巨坑畫面曝光 起飛不到1分鐘墜毀 美4天摔4飛機釀73死

費城 1月31日發生一起嚴重空難，一架醫療後送專機起飛後僅1分鐘，便墜毀市區，造成機上墨西哥 籍乘客和機組人員共6人及地面車輛內1名人員喪生，另有19人受傷。而事發當時的墜機衝擊力之大，在路面撞出巨大坑洞，現場滿目焦黑，空拍畫面令人怵目驚心。

美聯社報導，一架Learjet 55型小型醫療救護專機1日31日晚間6時多從費城東北部機場起飛，原定飛往密蘇里州 春田市布蘭森國家機場（Springfield-Branson National Airport），不料起飛不到1分鐘，在爬升至1500英尺高度後，就在附近住宅區墜毀，事發瞬間炸出一顆巨型火球。

Footage from the aftermath of the Philadelphia plane crash reveals a deep crater formed in the ground.



Do you believe this was a plane crash? Or perhaps something more? 🤔 pic.twitter.com/DxYzKyMOpm — Died Suddenly (@DiedSuddenly_) 2025年2月1日

國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）描述，這是一次「高強度墜毀」，導致飛機「嚴重斷裂」。至於詳細墜毀原因仍待聯邦航空總署及NTSB調查釐清。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS News）取得的錄音顯示，當時空中交通管制員曾驚呼：「我們不太清楚發生了什麼。」