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華府空難黑鷹三人員身分確認 當局禁直升機飛近事發機場

編譯徐榆涵／即時報導
當局持續在波多馬克河尋找罹難者遺體。(路透)
當局持續在波多馬克河尋找罹難者遺體。(路透)

美國華盛頓29日發生美國航空民航機與美軍黑鷹直升機相撞空難，造成兩機共67人全部罹難。美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，已尋獲黑鷹直升機的飛航紀錄器「黑盒子」，且看起來沒有損壞。

美國國家運輸安全委員會成員殷曼（Todd Inman）指出，昨日已尋獲一台狀況良好的飛航紀錄器，相較之下，駕駛艙語音紀錄器則有「進水」狀況，調查人員目前正在處理該問題，非常有信心能從該設備中獲得資訊。

此外，搜救團隊已找到41具遺體，其中28人已經確認身分。在寒冷的波多馬克河（Potomac River）進行救援工作挑戰連連，當局將在未來幾天內持續進行。

黑鷹直升機上的3名軍人遺體皆已尋獲，且其家屬都已確認身分。機組長是28歲上士奧哈拉（Ryan Austin O'Hara），另一名是39歲的二級准尉安德魯．艾夫斯（Andrew Eaves），當天擔任教官，被稱為「深受愛戴的丈夫和兩個孩子的父親」。

目前僅知第三名機組員也就是副駕駛，為一名女性，但應家人要求，目前不會公布該軍人姓名。

美國聯邦航空管理局宣布，限制直升機接近雷根華盛頓國家機場。運輸部長達菲（Sean Duffy）指，措施可確保機場空域，以及飛機和直升機交通的安全。他又指，在國家交通安全委員會就事故發表初步調查報告之前，都會維持有關限制。

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