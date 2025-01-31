華府空難／殉職黑鷹機工長28歲 高中立志從軍 獨留妻和1歲兒

失事黑鷹當時載有3名軍人，機工長歐哈拉年僅28歲，與妻子育有一名1歲兒子。（取材bluestarrfl的X平台）

美國29日晚間發生民航客機與訓練中的陸軍黑鷹直升機相撞，造成兩機共67人悉數罹難。失事黑鷹當時載有3名軍人，其中機工長歐哈拉（Ryan O’Hara）年僅28歲，與妻子育有1歲兒子，他的父親蓋瑞（Gary O’Hara）透露歐哈拉高中第一天便立志從軍，對服役生涯充滿熱情，而他前一日才和兒子傳過簡訊，不料這竟成父子間最後一次對話，令人鼻酸。

華盛頓郵報報導，蓋歲表示29日晚間正在喬治亞家中看電視，得知美航客機與陸軍黑鷹在華府相撞的消息後，直覺產生不祥預感。

隔日上午約10時，兩名軍人拜訪蓋瑞，向他證實歐哈拉罹難消息；至今蓋瑞夫婦和歐哈拉手足塔琳（Taryn）仍難以面對這場突如其來的悲劇。

蓋瑞描述，歐哈拉是「很棒的孩子」，總是微笑面對身邊每個人。他高中第一天看見美國預備役軍官訓練團（ROTC）學員後便立志從軍，2014年畢業加入軍隊。歐哈拉身為黑鷹機工長熱愛自己的職務，和同袍駐紮費爾法克斯郡貝爾沃堡（Fort Belvoir）。

蓋瑞說，夜間訓練任務是常有的事，歐哈拉從未對這些任務或任何可能出錯的情況表達過擔憂。對他來說，軍旅生涯是他夢想成真的一部分。

根據華郵 電訪，歐哈拉與妻子育有一名年僅1歲的孩子。蓋瑞也分享歐哈拉之前帶孩子去美國國家航空太空博物館 （Smithsonian Air and Space Museum）看直升機的照片。

蓋瑞透露，他和歐哈拉28日才傳過簡訊，討論今年稍晚可能會回喬治亞執行新任務，並且帶妻子和兒子回去探望。

蓋瑞顫抖的聲音說：「作為家長，要如何接受白髮人送黑髮人的消息，還能不心碎透頂？」他說，「一家人昨天才講過話，我們從來沒想過再也沒有機會和他說話」。