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五角大廈調查華府空難 下令涉事部隊停飛48小時

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
29日晚一架美國民航機在準備降落華府雷根機場時，遭陸軍黑鷹直升機撞及，雙雙墜毀於波多馬克河上，成為24年來最大空難，救難人員在河上日夜打撈。（歐新社）
29日晚一架美國民航機在準備降落華府雷根機場時，遭陸軍黑鷹直升機撞及，雙雙墜毀於波多馬克河上，成為24年來最大空難，救難人員在河上日夜打撈。（歐新社）

美國陸軍直升機在華府空中撞上一架客機，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）30日說，這架直升機是由配有夜視鏡且「經驗相當豐富的機組人員」操作訓練飛行。

美國國防部已下令設於維吉尼亞州的涉事單位停飛48小時。

路透報導，當局表示，無人在這起事故中生還。獲總統川普提名擔任陸軍部長的德里斯科（Daniel Driscoll）說，事故似乎本可避免。

這架直升機在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）附近撞上客機，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River）。事故原因還在調查中。

美國航空（AA）表示，客機上有60名乘客和4名機組人員。美國軍方說，直升機上有3名軍人。

川普在白宮記者會中說，「直升機上的人本該知道自己的航向」，並提到空中交通管制的警告來得太晚。他還表示：「出於某些原因，直升機的高度（與客機）相同，飛行角度糟糕至極。」

赫塞斯在一段影片中說：「機組人員經驗相當豐富，他們當時正在執行必要的年度夜間評估…我們預期調查很快能判定飛機在事發時，是否位於航道上並處在正確高度。」

赫塞斯後來與川普一起在白宮露面時告訴記者，失事的黑鷹（Black Hawk）直升機的似乎有飛行高度問題，陸軍調查員正在現場調查。

失事直升機來自維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）第12航空營，這支部隊負責在華府地區的直升機飛航，可用於載送美國政府高階官員。赫塞斯已下令停飛48小時。

陸軍航空管理部門參謀長柯茲奧爾（Jonathan Koziol）說，擔任機長的教官飛行員有1000個飛行小時的經驗，另一名飛行員也有500小時，第3名軍人是機組長，通常坐在後方。

柯茲奧爾說，波多馬克河上的航線稱為4號航線（Route 4），軍機很常使用。他還說，機組人員一般會利用視覺提示以及與空中交通管制人員的互動，以確保能避開任何風險。

他說，「這本不該出問題」；他補充說，4號航線的最高飛行高度是61公尺。目前不清楚失事的黑鷹直升機當時的飛行高度。

華府飛機相撞空難示意圖
華府飛機相撞空難示意圖

赫塞斯 維吉尼亞州 川普

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