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華府空難／國防部長、運輸部長附和川普怪前朝 還稱「領導有方」

編譯陳韻涵／綜合報導
川普在白宮出席記者會時，副總統范斯(左)、運輸部長達菲、國防部長赫塞斯也陪同出席。(歐新社)
川普在白宮出席記者會時，副總統范斯(左)、運輸部長達菲、國防部長赫塞斯也陪同出席。(歐新社)

川普總統將空難責任歸咎於前總統拜登的多元化政策，新任國防部長和運輸部長均附和，並盛讚川普領導有方。

紐約時報報導，川普總統30日在白宮召開記者會，就華盛頓特區波多馬克河(Potomac River)空難意外發言，試圖怪罪拜登政府的「多元、平等和共融雇用」(Diversity, Equity, Inclusion hire，簡稱DEI hire)政策釀成悲劇，DEI倡議旨在落實職場的多元與平等。

川普召開記者會時，同場出席的還有副總統范斯(JD Vance)，以及甫宣誓就職的運輸部長達菲(Sean Duffy)和國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)。

范斯、達菲和赫塞斯在記者會上，一發言都先盛讚川普領導有方，重申消除多樣性政策，並聚焦新聘職員的專業能力。

赫塞斯表示，調查重點將放在陸軍的黑鷹(Blackhawk)直升機，承認29日晚上的夜間訓練「犯下一個錯誤」。

不過，赫塞斯隨即附和川普的說法，強調無論是「駕駛黑鷹直升機或其他軍機，領導部隊或政府職員」，國防部都採取「不分膚色(color-blind)且擇優(merit-based)」的用人標準。

赫塞斯接著說：「多元政策的時代已逝，無論是在航管領域或是部隊中，我們都需要最棒、最聰明的人。」

赫塞斯是高調呼籲國會參謀首長聯席會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)下台的批評者之一，非裔的布朗去年將「覺醒文化」(woke culture)帶進國防部。

另據哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，29日宣誓就職的達菲短暫出席記者會，他概述當局迄今應對空難的「所有政府回應」，承諾「盡快查個水落石出」。

達菲說：「昨天的事情不該發生，不應該；當美國人搭飛機時，必須期待安全降落目的地。」

達菲重申，運輸部不會接受藉口，且將承擔政府改革的責任，確保類似事件不再發生。

赫塞斯 川普 國防部

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