華府空難／美航CEO質疑 軍機為何飛入客機航線

搜救人員在波多馬克河面上漏夜搜尋打撈，圖中可見黑鷹直升機殘骸露出河面，機身還算完整。（路透）

美國航空客機與美軍黑鷹直升機29日相撞、導致67人罹難的悲劇發生後，美航執行長伊頌(Robert Isom)30日表示，不理解為何軍用飛機為何會進入PSA客機的航線；陸軍部長提名人德里斯科(Daniel Driscoll)同日則在參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)任命聽證會上表示訓練地點可能不恰當，意外似乎是可避免的。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，伊頌在新聞發布會上表示該架編號5342的客機當時是沿著標準航線飛行，「目前我們不知道軍用飛機為何會進入美航客機的航線…我知道早期階段還有很多問題，我無法回答，會在後續提供更多資訊。」並說美航正在與地方、州和聯邦當局合作救援，美航也正在配合國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)調查。他在一份員工報告中表示，該委員會將是「今後唯一的真相來源，最重要的是其準確性」。

福斯新聞(Fox News)報導，德里斯科質疑陸軍直升機是否應在全國最擁擠的空域之一執行訓練任務。「有適合冒險的時候，也有不適合冒險的時候。我們需要考慮何時是適合承擔訓練風險的時機－可能不是在雷根機場這種機場。」並研究在陸軍增加使用直升機的情況下需要哪些訓練。

雷根華盛頓國家機場位於五角大廈 、白宮 、國會附近，空域高度保護卻路線複雜，其跑道也是數一數二的短，但由於機場靠近華府 、交通便利，立法者一直推動開放。國會去年在聯邦航空管理局(FAA)法案中批准2024年增加航班，本次失事航班正是新增航班之一。而軍用直升機時不時便會飛越華府機場，將高階政府官員運過波多馬克河(Potomac River)。

華府飛機相撞空難示意圖