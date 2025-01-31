華府空難／塔台人力「不正常」1人同時監看直升機和飛機

媒體報導，29日發生空難時，應該有兩名航管人員指揮，但當時只有一人，並不正常。（美聯社）

紐約時報 取得聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)針對撞機事件的初步調查內部報告，指出事發當時雷根國家機場(Ronald Reagan National Airport)的人力編制，不管從時間或航班數量來看都屬於「不正常」。29日晚間，塔台航空交通管制員(air-traffic controller)一邊指揮直升機，一邊為準備在跑道起降的班機發布命令，如此任務通常是交由兩名管制員負責，不是由一人全包。

報導指出，航管員負荷增加，工作變得複雜。原因之一在於航管員跟客機、直升機駕駛員分別使用不同無線電頻率溝通。當航管員跟直升機與客機對話時，兩名駕駛員可能聽不到另一方的通話。

雷根國家機場與全國各地絕大多數機場一樣，塔台人手不足的狀況已有多年。根據可以取得年份最近的國會年度報告，雷根機場塔台在2023年9月時有19名擁有執照的航管員，距離編制目標還差三分之一。依照聯邦航空管理局及塔台航管員工會訂定標準，雷根機場塔台應該要有30名航管員。

流動率高、預算 緊縮等因素導致塔台人手短缺，許多航管員被迫一周上班6天，每天工作10小時。

華府飛機相撞空難示意圖

發生空難後，雷根機場馬上關閉，取消所有航班，直到30日上午11時才恢復。（路透）

另外，根據飛行通話紀錄以及聽取事件調查簡報的消息人士透露，美國航空(American Airlines)編號5342班機與陸軍黑鷹直升機(Black Hawk)相撞前一刻，正朝機場降落的美國航空班機才接到航管員指示改降另一條跑道。

美國航空5342班機原本獲得塔台指示降落在雷根機場1號跑道(Runway 1)，卻在航程即將結束的最後時刻臨時被航管員通知轉彎改降與1號跑道方向交叉的33號跑道(Runway 33)。

消息人士說，降落跑道臨時更改的狀況頗常出現，目的是為了讓空中交通運行更加順暢，避免主要跑道壅塞。聯邦航空管理局30日上午在會議中，也討論到雷根機場是全國最繁忙機場之一。