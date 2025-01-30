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美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體

中央社／華盛頓30日綜合外電報導
美國航空（AA）子公司1架載有64人的客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與1架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，目前已尋獲逾30具罹難者遺體。（路透）
美國航空（AA）子公司1架載有64人的客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與1架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，目前已尋獲逾30具罹難者遺體。（路透）

美國航空（AA）子公司1架載有64人的客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與1架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）旗下地方電視台News4今天引述2名消息人士說法報導，目前已尋獲逾30具罹難者遺體。

包括路透、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，救難人員已從波多馬克河（Potomac River）打撈到至少30具遺體，並持續在冰冷河水中搜尋可能的生還者。

這架客機是美國航空子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機，從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，昨晚間9時左右在雷根華盛頓國家機場準備進場時與一架UH-60黑鷹（UH-60 Black Hawk）直升機在空中相撞。

堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）稍早在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）的記者會上暗示，機上的人可能幾乎都已罹難。

他指出，這起空難可能已奪走逾60名堪薩斯州民眾的生命。「當1個人死去，這是一場悲劇，但若有很多、很多人死去，那將成為難以承受的悲傷。這是一種無法形容的心碎感受。」

美國航空稍早表示，客機上有60名乘客和4名機組人員；美國軍方人員說，這架直升機搭載3名軍人，事發當時正進行訓練飛行。

堪薩斯州 參議員

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