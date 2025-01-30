客機墜河／風大+水域有冰塊 華府市長不便透露搜救進度

美國航空編號5342客機29日在華盛頓特區雷根國家機場附近與美軍黑鷹直升機相撞，消防緊急單位出動現場進行搜救。歐新社

一架美國航空客機29日晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞墜河。華府特區 官員今天凌晨1時說，有300多人投入搜救，搜救行動將徹夜持續，但她不願提供傷亡人數。

華府市長包瑟（Muriel Bowser）等人約凌晨1時在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）召開記者會。對於搜救人員找到多少遺體、是否找到生還者，包瑟說她不便說明。

包瑟證實，美國航空（AA）客機上有64人、軍機上有3人。

華府消防局局長唐諾利（John Donnelly）指出，美國航空客機與黑鷹直升機都墜入波多馬克河（Potomac River），目前約300人投入搜救，搜救工作會徹夜持續。早上情況較明朗後，會再評估救援行動。

唐諾利說，搜救困難度很高，該水域約8英尺（2.4公尺）深，現場風大，河面也有冰塊漂浮。水裡很黑、又混濁，對搜救人員是很危險、又難操作的環境。

美國國防部 負責首都華府地區安全因應聯合小組的媒體主任查雷斯（Heather Chairez）對美國有線電視新聞網（CNN）說，發生事故的UH-60黑鷹直升機隸屬第12航空營，駐紮在維吉尼亞州 貝爾佛堡（Fort Belvoir）陸軍基地機場。