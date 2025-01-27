喬治亞州消防隊長 助處理車禍竟無故遭槍殺

喬治亞州令人敬重的消防救難隊長考森，19日在阿拉巴馬州鄉村協助一對駕車撞上鹿的夫妻處理事故時，遭人槍殺，享年54歲。(考韋塔郡消防救難隊)

喬治亞州 令人敬重的消防救難隊長考森(James Bartholomew Cauthen)19日在阿拉巴馬州 鄉村協助一對駕車撞上鹿的夫妻處理事故時，遭人槍殺，享年54歲；警方已逮捕涉案嫌疑人富蘭克林(William Randall Franklin)，他被控謀殺罪。

新聞周刊(Newsweek)報導，喬州 考韋塔郡(Coweta County)消防救難隊(The Fire Rescue)緬懷54歲的考森時，稱讚他是「令人敬佩、勤奮且熱心的人」，他在該部門任職超過24年。

考韋塔郡消防員達拉科特(Cody Darracott)20日在臉書(Facebook)發文寫道，「今天早上，局裡瀰漫詭譎的空盪感受」，他形容考森是「虔誠、無私、勤奮人士的縮影」。

這宗離奇事件始於喬州州界西方的阿拉巴馬州錢伯斯郡(Chambers County)，該郡副警長帕利許(Mike Parrish)表示，一對夫婦駕駛的汽車18日在史特勞德(Stroud)社區的郡道267號撞上一頭鹿，考森停車協助；由於事發地點沒有手機訊號，考森和駕駛徒步約30碼到附近的一戶住家求助。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，帕利許表示，當考森和駕駛接近該棟住戶、34歲屋主富蘭克林(William Franklin)的車道時，富蘭克林走到戶外並朝兩人開槍，擊中考森，而攜有武器的駕駛也受傷並開槍還擊，擊中富蘭克林。

該名駕駛的妻子留在車內，毫髮無傷，當局未公布駕駛及其妻子的身分。

報導指出，考森、駕駛和富蘭克林三人在其中兩人開槍之前，沒有任何言語交談。

執法人員趕到現場後，將富蘭克林和受傷的駕駛送往喬州創傷中心急救，而考森則當場被宣告死亡。

帕利許表示，富蘭克林的手臂被擊中兩槍，大腿被擊中一槍；富蘭克林的家人表示，富蘭克林有精神問題，而另一名趕到現場處理的副警長表示，富蘭克林當下看起來醉醺醺。

富蘭克林20日出院，隨後因謀殺罪被捕，拘留在喬州馬斯科吉郡(Muscogee County)，等候引渡到阿拉巴馬州受審。

帕利許告訴當地電視台WTVM說：「一場撞鹿意外，你停下來，接著竟出現三個人槍擊傷亡，無論怎麼看，都沒有意義。我們真的不知道發生什麼事，令人匪夷所思。」