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田州納許維爾高中槍案 17歲男殺1女後自盡 2人受傷 行凶動機不明

記者張聲肇／綜合報導
一名母親祈禱女兒能平安回到身邊。(美聯社)
一名母親祈禱女兒能平安回到身邊。(美聯社)

田納西州納許維爾市安提阿高中(Antioch High School)食堂22日驚傳槍案， 17歲男生槍殺一女生後自殺， 另兩人受傷。

納許維爾都會警察局發言人艾榮(Don Aaron)說，槍手是韓德森(Solomon Henderson)，死者是艾斯卡蘭提(Josselin Corea Escalante)，都是安提阿高中的學生，一名傷者受到子彈擦傷，不嚴重。目前尚不清楚行凶動機或是兇手是否針對某人。

范德比大學醫院發言人對當地第二新聞台說，槍擊案後，另一名學生跌倒而臉部受傷，被送到醫院的小兒科診所治療。

艾榮說，案發當時，同一棟大樓內有兩名保安警察，但不在附近，趕到現場時，槍擊已經結束，開槍的人已經用手槍自盡。

安提阿在納許維爾東南10哩處，全校約有2000名學生。校方請家長不要到學校，到附近醫院把子女領回家即可。警方指揮同學上車，到醫院下車，和家長會合。學校教職員也到場安慰受到驚嚇的家長、學生。

田納西州納許維爾市安提阿高中22日發生校園槍擊案，學生與家長立即疏散。(美聯社)
田納西州納許維爾市安提阿高中22日發生校園槍擊案，學生與家長立即疏散。(美聯社)

伯納德(Dajuan Bernard)22日下午到一家Mapco加油站，和在附近體育館集合的10年級兒子會合。他說，從「略受驚嚇」的兒子聽到槍擊案，兒子當時在樓上，但聽得到槍聲。「他沒事，想讓我知道他OK。」

伯納德說，「他媽媽還是想讓他在家自學算了。我不曉得，我們也許會考慮。這世界真瘋了，任何地方都可能發生這種事。我們必須保護孩子，也要好好教養他們，防止他們做出這種事來，這才是最困難的部分。」

近兩年前，納許維爾一家私立小學發生六人死亡的槍擊案，其中三名死者是小學生。這樁屠殺小學生的悲劇，促使家長、社區領導人、抗議人士等籲請立法官員考慮通過槍械管制的法案，可是沒有結果。

去年11月州議會改選後，共和黨仍是超多數，雖不可能通過槍械管制法，但允許加強校園安全的措施，例如立法准許教師和職員在校園內隱密攜帶手槍。

槍擊 田納西州 共和黨

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