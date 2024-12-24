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訓練中國飛行員 美退役飛官自澳洲引渡返美受審

記者張聲肇／綜合報導
被控訓練中國解放軍飛行員、但已歸化澳籍的美國前陸戰隊飛官達根，將引渡返美面臨指控。(美聯社)
被控訓練中國解放軍飛行員、但已歸化澳籍的美國前陸戰隊飛官達根，將引渡返美面臨指控。(美聯社)

澳洲檢察總長德雷富斯(Mark Dreyfus)23日表示，被控訓練中國解放軍飛行員、但已歸化澳籍的美國前陸戰隊飛官達根(Daniel Duggan)，將引渡返美面臨指控。

達根被控於2010年到2012年訓練中國飛行員，包括教中國軍機飛行員如何駕機降落航空母艦。2017年美國法院大陪審團起訴他違反美國軍事禁運法，委託澳洲政府於2022年在澳洲新南威爾斯州將他逮捕，之後他一直被關在高度設防的監獄。多年來，美國政府積極引渡他回美。

達根否認有關指控，一直進行法律角力對抗引渡；他的律師說，達根在不知情的狀況下，與中國駭客合作。他自己說，美國官方明白他所作所為，不過就是在中國民航業勃興時期，幫忙訓練民航機飛行員。

但澳洲檢察總長說，達根「應該被引渡」到美國接受司法審判。「他有機會說明不該被引渡的理由，我做成這個決定之前，充分考量過呈交我眼前的所有資料。」澳洲法院5月批准引渡。

達根的妻子薩芙琳‧達根(Saffrine Duggan)說，她和六名子女對澳洲政府在聖誕節前毫無解釋也毫無道理地公布這「無情、不人道的決定」，感到「震驚，徹底心碎。」

她說，「我們感覺受到澳洲政府的背棄，它完全辜負了保護澳洲家庭的責任，我們至感失望。如今，我們還能做的一切，我們都會考慮。」

達根若被定罪，可能面臨最高65年徒刑。

2022年10月，他在中國工作了六年，返回澳洲與家人團聚時，澳洲政府應美國要求將他逮捕、拘禁。

根據美國政府2017年向華府聯邦法院提出的起訴狀，美國國務院早在2008年就通知達根，要訓練外國空軍飛行員，須向國防貿易管制處登記，申請許可。他不理會，卻透過南非試飛學院等外國機構輸出國防服務，此舉違反了美國對中國的軍事禁運法。南非試飛學院稱，它完全遵照「每一有關國家的法律」運作。

澳洲 南非 國務院

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