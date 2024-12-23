紐約吃飯不付小費 中國人被問國籍氣壞：歧視我？

美國小費文化盛行。示意圖，非新聞事件餐廳。(美聯社)

美國盛行小費 文化，近年來小費爭議卻越來越嚴重，目前最低標的小費是18％，平均是21％，有中國網友到紐約用餐，他沒有支付小費，因此被服務員詢問國籍，令他深感備受歧視。其他人直言，「我就問問，你不想給小費為什麼不提回家吃呢？」但也有人力挺他表示「這個就是資本家把矛盾轉化到服務生和顧客身上」。

近日，一名中國網友在小紅書 分享在紐約用餐時的經歷，引發網友熱議。他表示，在一家餐廳消費時，因未支付小費而被餐廳服務人員詢問國籍，令他感到被歧視。他質疑美國小費文化的合理性，並詢問「不給小費是否犯法」。該網友指出，當時服務人員僅幫他點餐，並未提供額外服務，如倒水，認為支付小費並非必要。

這名遊客提到，在其他餐廳如韓國料理店用餐時，並未因未給小費而受到同樣待遇，認為這次的詢問與其國籍有關。事件曝光後，部分網友表示支持，認為強制小費不合理；但也有網友指出，小費文化在美國根深蒂固，特別是在紐約，支付小費已成為服務業的潛規則。此事件引發關於小費文化和種族歧視 的討論，反映出不同文化背景下的消費習慣衝突。

其他人紛紛留言：「我不是服務員，我就問問，你不想給小費為什麼不提回家吃呢？」、「不給小費不犯法，但我覺得我應該給。服務生幫你拿了餐具，上菜，收拾，除非你外帶，那就不給。如果我對服務不滿意，會給個最低的」

但也有人說：「這個就是資本家把矛盾轉化到服務生和顧客身上，美國服務員基本工資很低，工資全靠小費，我就納悶這是什麼破系統？完完全全為資本家著想啊，剛從邁阿密回來我都會給小費，但確實覺得不合理，你僱用別人又不想付工錢，讓客人付錢，真的服了」、「小費根本不合理，這不是為難服務生向顧客要薪水嗎，遇上不理解的服務生還能硬搶？」