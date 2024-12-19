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誤診加州亞裔男致猝死 亞馬遜遠距醫療疏失挨告

記者胡玉立／綜合報導
去年一名45歲的亞裔加州男子因出現類似流感症狀，與遠距醫療診所Amazon One Medical進行視訊諮詢，但幾小時後被送進急診室，同日過世。家屬10月向阿拉米達郡高等法院提告，指控亞馬遜One Medica醫療疏失致死。(美聯社)
去年一名45歲的亞裔加州男子因出現類似流感症狀，與遠距醫療診所Amazon One Medical進行視訊諮詢，但幾小時後被送進急診室，同日過世。家屬10月向阿拉米達郡高等法院提告，指控亞馬遜One Medica醫療疏失致死。(美聯社)

亞馬遜(Amazon)去年2月收購遠距醫療服務One Medical後，正面臨首宗過失死亡訴訟。去年聖誕節前一周，45歲亞裔加州男子菲利普·佟(Philip Tong)因出現類似流感症狀，與遠距醫療診所Amazon One Medical進行視訊諮詢，但接下來幾小時內，他在加州奧克蘭一家急診室倒下，同日過世。家屬10月向阿拉米達郡高等法院提告，指控亞馬遜One Medical和奧克蘭醫院醫療疏失致死。

根據訴訟內容，菲利普·佟患有糖尿病，他登入遠距醫療診所One Medical進行視訊諮詢當天，向醫療人員表示自己呼吸急促、咳血、雙腳發紫；結果對方要他買哮喘呼吸器。

華盛頓郵報報導，佟的律師妻子蘇珊娜和兩個女兒難以接受佟的突然死亡。蘇珊娜在12月28日葬禮上說道：「我們至今仍震驚錯愕。」

佟家訴狀指出，One Medical未能要求患者進行適當檢查，缺乏受過充分培訓的合格工作人員，導致治療過程「粗心魯莽和疏忽」。此案首次會議訂明年3月舉行。

Amazon One Medical發言人克魯絲(Samantha Kruse)表示，「護理品質和安全是我們的首要任務，我們致力持續改進」。

自新冠疫情以來，與醫療專業人員視訊問診日益普遍。美國衛生部表示，逾五分之一成年人表示在2021年至2022年預約過遠距醫療。亞馬遜去年2月以39億元收購One Medical；交易完成一年後，One Medical宣布裁員，削減臨床人員並將更多病患照護和溝通移至線上進行。

華郵指出，童家訴訟凸顯，在危及性命情況下，尤其是在患者遇到自身可能難以識別的情況時，遠距醫療是否有效的問題。

Haleon醫療保健公司遠距醫療和醫療事故研究員羅蘭(Simon Rowland) 表示，科技可以協助患者以遠距方式獲得醫療護理，但很少有醫療人員受過遠距診斷特殊培訓；遇上急性病例，困難尤其多。她說：「這個領域的培訓仍在起步階段，有必要進一步分析這種臨床情況的風險和益處。」

亞馬遜 Amazon 加州

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