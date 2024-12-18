社媒上多不同情 民調：30歲以下41%接受湯普森被槍殺

26歲兇嫌孟喬內上周在賓州被逮捕，因殺害湯普森面臨指控。（路透）

愛默生學院民調 (Emerson College Polling)的一份調查結果顯示，41%的30歲以下成年受訪者認為，聯合健保 公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺案可接受，同年齡層中認為該案不可接受的為40%。

湯普森4日在紐約市遭到槍殺，大眾對於健保公司的怒火引起關注。

26歲兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)上周在賓州被逮捕，因殺害湯普森面臨指控。

根據愛默生學院民調，68%的受訪者認為槍殺湯普森的行為不可接受。

然而，18至29歲的受訪者中有24%認為「稍微可以接受」，17%認為完全可以接受。

自該案發生以來，社群媒體上多則表示對湯普森遭殺害不感到同情的貼文受到歡迎。

愛默生學院民調執行董事金伯爾(Spencer Kimball)表示，22%的民主黨人認為湯普森兇案可接受，16%的無黨派人士和12%的共和黨人士持相同觀點，金伯爾指出，總體調查結果突顯出「最年輕選民和黨派之間的社會看法變化」。

槍手孟喬內12月9日在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞落網，目前執法單位尚未公開孟喬內的犯案動機。

孟喬內定於19日在賓州法院出庭，另一場訴訟程序將於12月30日進行，根據法庭紀錄，紐約正試圖遣送孟喬內至該州，他在紐約面臨謀殺罪指控。

愛默生學院民調於12月11日至13日進行有關此案的民調，受訪對象為1000名已登記選民，調查誤差範圍為3個百分點。

根據新聞網站Axios報導，自湯普森遭槍殺案發生以來，社群媒體上充斥對健保公司的憤怒，不少貼文抨擊保險給付遭拒等健保情況。

甚至在孟喬內被逮捕以前，就已經有網友稱他是民間英雄，還有讚揚兇嫌的玩笑和迷因(meme)。

深受年輕人喜愛的TikTok也充滿關於湯普森案件的嘲諷內容，還有線上商店開始販賣相關商品，包括帶有「拒絕」(deny)、「辯護」(defend)、「取證」(depose)三字的運動衫、杯子和帽子，這些詞彙正是案發現場彈殼上發現的，也是保險業者常用來拒絕給付的行業術語。