幫助中國孕婦來美產子 加州華裔男子被判刑3年半

曾在南加州喧鬧一時的旅行月子中心，吸引不少中國孕婦。（本報資料照片）

加州 一名男子16日因經營規模龐大的企業，協助中國孕婦前往美國產子，而被判處近三年半徒刑。這些在美出生的嬰兒會自動取得美國公民 身分。

美聯社報導，檢方先前對59歲的劉維岳（Michael Liu）求處五年以上徒刑。他9月因經營名為「美國快樂寶寶」（USA Happy Baby）的公司被判共謀和洗錢罪，劉妻董晶（Phoebe Dong）也因與該計畫有關而定罪，預計明年初判刑。

劉維岳被判刑41個月之後，被當局帶出法庭拘留。

在法庭上，劉維岳請求法官從輕發落，讓他能照顧年邁的雙親和13歲的兒子。劉維岳說，2015年公司遭到搜查後，近十年來，他的家人一直飽受折磨。

劉維岳在量刑聽證會上告訴法庭：「我的目的始終是維護正直和責任的價值觀，因此我對可能導致我們走到受審這一刻的行為或決定感到遺憾。」

「我盡我最大的力量成為我家庭穩定的來源，但我遭監禁將讓他們處於更脆弱的境地。我來這裡不是要推卸責任，而是尋求憐憫。」

聯邦地區法院法官克勞斯納（R. Gary Klausner）說，被告的家人通常是受苦的人，但造成傷害的是被告的行為而不是法院的行為。然而，克勞斯納說，有鑒於劉維岳家人的處境，他正在減輕劉維岳的刑期。

克勞斯納說：「這些是你做出的選擇，不是法院做出的選擇。」

檢方表示，2012年至2015年間，「美國快樂寶寶」協助數百名女性從中國前往美國生下美國公民。旅客為享受到的服務支付高達4萬美元，包括在待在南加 州期間幫忙租公寓，並與海外實體合作，指導女性在簽證面試以及抵達美國機場時該說些什麼，建議她們穿寬鬆的衣服掩蓋他們懷有身孕。

聯邦檢察官在法庭文件中寫道：「被告協助他的眾多客戶欺騙美國當局，為他們的孩子購買美國公民身分。這種犯罪行為重大，需判處有意義的判決，以促進對法律的尊重，並對被告究責。」

劉維岳的律師柯爾（Kevin Cole）請求讓他的當事人面臨低於26個月的刑期，並要求讓他在家中服刑。16日，柯爾懇請法官考量到劉維岳擔任照顧者的關鍵角色，需要照料他95歲老父與82歲老母的起居，接送他們看醫生、幫他們洗澡、煮飯，並請法官考量到他在台灣成長過程的正直生活，在軍中服役並照顧他的家庭。

柯爾向法庭表示：「他過著正直的生活。在此案中，判處長期刑期對他與公眾都沒有益處。」