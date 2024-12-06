我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

槍殺聯合健保CEO湯普森 嫌犯長相曝光、曾住曼哈頓青旅

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓健保高官遇害案，警方首次公布嫌犯全貌。(市警提供)
曼哈頓健保高官遇害案，警方首次公布嫌犯全貌。(市警提供)

就聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺一案，紐約市警局在5日公布最新兇嫌影像，首次展示出其面部全貌，並帶有微笑。此外，警方還發現在案發前，兇嫌曾坐州際巴士抵達紐約，用偽造證件入住曼哈頓上城一家青年旅店。截至5日傍晚，警方仍無法確定嫌疑人的姓名。

曼哈頓健保高官遇害案，警方首次公布嫌犯全貌。(市警提供)
曼哈頓健保高官遇害案，警方首次公布嫌犯全貌。(市警提供)

嫌犯11月24日搭巴士抵達紐約市

在4日的搜捕過程中，警方僅發布了多張嫌疑人身穿深色連帽外套並配戴黑色面罩的照片。5日上午，市警發布了最新影像，清晰顯示了嫌疑人的面部，並可見槍手露出微笑。

消息人士表示，最新照片在曼哈頓上西區(Upper West Side)一家名為「HI New York City Hostel」的青年旅館拍下，嫌犯或在內過夜，並與兩名陌生男子同住一個房間。

警方查出，槍手曾使用假名和現金支付，投宿在曼哈頓上西城的青年旅館。(美聯社)
警方查出，槍手曾使用假名和現金支付，投宿在曼哈頓上西城的青年旅館。(美聯社)

警局則表示，11月24日，嫌犯曾搭乘一輛從南方出發的州際巴士抵達紐約市。11月30日，他使用了偽造的新州(New Jersey)證件預定該酒店，並在謀殺發生前入住。酒店位於103街交阿姆斯特丹大道(Amsterdam Ave.)附近，警方通緝令也已張貼在外。

此外，警方正在調查與此案中使用武器相似的槍枝購買記錄。這筆購買在康乃狄克州(Connecticut)完成。調查人員正嘗試確定購買該槍枝的人是否為嫌疑人。

嫌犯疑遺留手機在現場 警仍在破解

有消息指，嫌犯可能使用了一款二戰期間槍枝的當代版本，並配備內置消音器。同時，警方正在研究案發現場附近發現的一部手機，它可能屬於嫌犯，而並非誘餌或一次性手機。目前，警方尚未能破解進入該設備。

5日上午，案發地希爾頓中城酒店(New York Hilton Midtown)外已恢復平靜，僅有十餘位記者留在現場。湯普森遇害時途徑的出入口也被解封，不斷有遊客手提行李箱進出或在外吸菸。

案發地希爾頓中城酒店外已恢復平靜，不斷有遊客手提行李進出或在外吸菸。(記者劉梓祁...
案發地希爾頓中城酒店外已恢復平靜，不斷有遊客手提行李進出或在外吸菸。(記者劉梓祁／攝影)

目前，警方正在調查槍手是否是騎一輛未標記的電動自行車逃離，而非此前所稱的Citi Bike。Citi Bike在紐約的運營商「Lyft」公司的發言人4日晚間表示，公司已被告知槍手並未使用Citi Bike，但警方尚未對此予以確認。

多名在聯合健保就職的華人4日表示，通過新聞知道湯普森遇襲的消息，對此感到震驚和不安，但日常工作未有受到影響。當前，市警懸賞1萬元徵集線索。

紐約市 健保 曼哈頓

上一則

聯合健保CEO命案 彈殼上寫「拒絕、辯護、取證」有何意義？

延伸閱讀

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
新監控影像：槍殺聯合健保執行長兇嫌搭紐約F線地鐵

新監控影像：槍殺聯合健保執行長兇嫌搭紐約F線地鐵
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

熱門新聞

亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

2024-11-30 12:33
一名消費者在新澤西州一處亞馬遜櫃檯退回網上購買的商品。黑色星期五的消費行為，常見狂買之後就狂退。(美聯社)

黑五狂買後狂退貨 商家吃不消開始收手續 消費者也不滿

2024-12-02 12:12
數十年來肺癌罹患機率整體下降，但不曾抽菸的亞裔美國人得肺癌機率卻越來越高；示意圖。（圖／123RF）

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

2024-11-28 11:52
聯合健保執行長湯普森遭槍殺案發生後，位於明尼蘇達州的聯合健保總部將公司旗幟降半旗誌哀。(美聯社)

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

2024-12-05 20:23
科技鉅子馬斯克也現身川普感恩節派對跟著音樂高舉雙手跳舞，川普見狀笑得樂不可支。(取材自Instagram@TheSonOfWalkley)

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

2024-11-29 02:40
理容費用五年來漲了27%， 上一趟美髮沙龍花500元漸成常態。(路透)

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

2024-11-30 14:45

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情