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聯合健保CEO命案 彈殼上寫「拒絕、辯護、取證」有何意義？

記者顏伶如／綜合報導
聯合健保執行長遭槍殺案發生後，紐約市警局懸賞緝兇，圖為案發旅館前電燈柱上的懸賞通告。(美聯社)
聯合健保執行長遭槍殺案發生後，紐約市警局懸賞緝兇，圖為案發旅館前電燈柱上的懸賞通告。(美聯社)

聯合健保(UnitedHealthcare)50歲執行長湯普森(Brian Thompson)4日清晨在曼哈頓中城酒店外遭蒙面槍手開槍後送醫不治，美聯社報導，消息人士說，調查人員在案發現場找到的彈殼上，發現有著「拒絕」(deny)、「辯護」(defend)、「取證」(depose)三字，剛好呼應保險業者經常被批評最常用來拒絕理賠的伎倆。

除彈殼上留字，警方還找到一幅槍手微笑照片、一個丟棄的水瓶，一個一次性手機，這些都有利於辨識兇手的身分。

報導指出，彈殼上的三字留言類似保險業者拒絕理賠或拒絕提供服務的常見策略：拖延、拒絕、辯護。作家費曼(Jay Feinman)2010年出版的批評保險產業著作，書名就叫「拖延、拒絕、辯護」(Delay, Deny, Defend)。書中寫道：「所有保險公司都有欺騙消費者的誘因，以便增加獲利。」

聯合健保執行長遭槍殺案發生後，位於明尼蘇達州的聯合健保總部將公司旗幟降半旗誌哀。...
聯合健保執行長遭槍殺案發生後，位於明尼蘇達州的聯合健保總部將公司旗幟降半旗誌哀。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，槍手行凶前在星巴克買了兩條能量棒、一瓶水，警方已從水瓶上提取指紋，但指紋有些模糊，增加辨識槍手身分的難度。警方並在現場找到一個一次性手機，調查人員表示，如果警方技術人員能夠解鎖手機，可能會找到指紋、DNA以及其他有關嫌犯身分的線索。即使是一次性手機，也可能提供有關槍擊前通信和相關線索。

警方並未對於彈殼上的文字做出評論，也未透露文字是否與保險業拒賠手段有何關聯。不過，湯普森槍擊案在社群媒體引起熱議，反映了美國民眾對昂貴保費、保險給付規定複雜等問題深感挫折。

聯合健保為4900多萬美國民眾提供保險，去年營利超過2810億元，是美國規模最大的保險業者之一。但聯合健保與競爭對手近幾年卻因為拒絕理賠或消費者看病不便，經常遭到醫師、病患與國會議員批評。

批評人士說，保險公司甚至對例行檢查也愈來愈刁難，以各種手段拖延，某些案例甚至導致病患康復、存活機率因此降低。

參院常設調查小組委員會(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)今年10月公布報告裡，聯合健保被點名過去幾年對於紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參加者的事先授權(prior authorizations)拒保率大幅提高。惠安納保險公司(Humana)與CVS在報告中也被點名。

保險公司遭民眾詬病的另一個常見問題是，價格昂貴的肥胖症藥物或阿茲海默症治療新藥，保險公司經常不願給付或嚴格限縮。

保險 健保 槍擊

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