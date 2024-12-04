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撞死剛完婚新娘、新郎也受重傷 南卡酒駕女重判25年

編譯陳韻涵／綜合報導
科莫羅斯基(右)去年酒駕撞死一名甫完婚的新娘，2日判處25年徒刑。圖為她聆聽死者家屬發言時淚流滿面。（美聯社）
科莫羅斯基(右)去年酒駕撞死一名甫完婚的新娘，2日判處25年徒刑。圖為她聆聽死者家屬發言時淚流滿面。（美聯社）

27歲潔米‧科莫羅斯基(Jamie Komoroski)去年酒駕撞死仍穿著白紗、甫結完婚，離開會場的新娘曼莎‧米勒(Samantha Miller)，2日被依四項罪名判處25年徒刑。

新聞周刊(Newsweek)報導，科莫羅斯基在南卡羅來納州查爾斯頓郡(Charleston County)法院認罪，罪名包括過失殺人、酒駕致死重罪，以及兩項酒駕造成重大傷害的重罪。

查爾斯頓郡法官傑佛森(Deadra Jefferson)判處科莫羅斯基酒駕致死最高的25年徒刑，酒駕造成重大傷害每項15年徒刑，過失殺人處以10年徒刑，所有刑期同時執行。

被撞死的新娘米勒與受重傷的夫婿哈欽森。(美聯社)
被撞死的新娘米勒與受重傷的夫婿哈欽森。(美聯社)

2023年4月28日，科莫羅斯基在南卡州三間酒吧「跑吧」喝酒，並在富利海灘(Folly Beach)一條限速每小時25哩的狹窄道路上，以每小時65哩高速行駛。

科莫羅斯基駕駛的租賃車與駕駛高爾夫球車離開婚禮招待會的一對新婚夫婦相撞；猛烈撞擊把球車撞飛近100碼。

穿著白紗的34歲新娘薩曼莎‧米勒不幸當場死亡，新郎哈欽森(Aric Hutchinson)腦部外傷、多處骨折，送醫治療。

科莫羅斯基的血液酒精含量為0.26%，超過法定上限的三倍多。

哈欽森在法庭上崩潰講述他與米勒相聚的最後時刻，以及他們短暫作為夫妻共度的時光。

哈欽森在量刑聽證會上說：「她在高爾夫球車上告訴我，不希望當晚結束，我親吻她的額頭，然後我記得的下一件事，就是在醫院醒來。」

近三個小時的量刑聽證會上，米勒和科莫羅斯基的親朋好友先後發表感性證詞，不少人掩面哭泣、拭淚。

科莫羅斯基的親友懇請法官考慮她還年輕且誠心悔改而從輕量刑，但米勒的親友則籲請法官嚴懲，強調逝去的生命無可挽救，以及這起事故對相關人士造成的影響深遠。

科莫羅斯基認罪，對這起致命意外感到「驚駭、深感羞愧和抱歉」；她承認自己有酒癮，坦言會為自身行徑負責，誓言畢生將支持其他成隱者，提高人們對酒駕危險的意識。

哈欽森另對租車給科莫羅斯基的租車公司和保險公司，以及她買醉的三間酒吧提告，共獲得86萬3000元和解賠償金。

哈欽森 南卡羅來納州 租車

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