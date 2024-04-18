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俄州8旬翁 家門前槍殺Uber駕駛 被洗劫？要取件？惡作劇？警方查

編譯潘勛／綜合17日電
行車紀錄器拍下81歲男子布洛克持槍追趕「優步」駕駛霍爾的鏡頭。(美聯社)
行車紀錄器拍下81歲男子布洛克持槍追趕「優步」駕駛霍爾的鏡頭。(美聯社)

俄亥俄州警方表示，81歲男子布洛克(William Brock)因持槍射殺「優步」(Uber)駕駛人、61歲女子洛蕾莎‧霍爾(Loletha Hall)，遭謀殺等罪名起訴；但布洛克聲稱先接到自稱地方法院警察電話，結果卻威脅他還勒索錢財；他誤以為霍爾是來洗劫他才開槍的。而霍爾則是被告知去布洛克家取件，其實並無此一要求。全案究竟是誤會、陷阱還是惡作劇，目前還有待調查。

美聯社17日報導，15日呈給克拉克郡(Clark County)大陪審團的偵結書中，布洛克還遭控綁架、加重襲擊罪名。呈堂文件並未列出布洛克有律師，而他的電話號碼找不到人。他聲稱自己無罪；假如謀殺罪定讞，恐面臨無期徒刑。

槍擊案發生在3月25日布洛克位於南查爾斯頓(South Charleston)的自宅。布洛克撥911電話，表示自己槍擊某個想洗劫他的人，郡警局員警立刻聞訊而至。

警方表示，布洛克先接到詐騙電話，有人佯裝是當地法院的警察打電話來，最後卻放話威脅還勒索取財。被害人、優步駕駛霍爾則是接到電話，要她去布洛克家取個包裹，但警方說，該通電話可能是同一個詐騙分子或同夥打的。

警方表示，霍爾毫不知悉有人打電話給布洛克。當她抵達他家，步出車外，布洛克就掏出手槍，喝令她講出是誰打的威脅電話。他還奪走霍爾的手機，不放她離開。

警方表示，當時霍爾試著逃離，布洛克開了一槍，接著他們討論當時狀況，他又對她開了兩槍。不知怎樣，布洛克在兩人對峙時頭部受了一點輕傷，他開完第三槍之後打電話報警。

霍爾被送醫，但隨後傷重不治。

布洛克起初被控以謀殺罪，警方表示，霍爾中彈時並未對布洛克造成威脅。布洛克下次庭審排在22日。

警方表示，最初打給布洛克及霍爾的詐欺電話仍在調查中，是否同一人所為，目前並不清楚。

槍擊 俄亥俄州 詐欺

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