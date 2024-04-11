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歷經18年上訴 密蘇里死囚伏法 遺書表達悔意

編譯俞仲慈／綜合10日電
密蘇里州死囚犯多爾西(Brian Dorsey)歷經多年上訴，並向聯邦最高法院請願均遭到駁回後，於9日執刑。(密州懲教廳)
密蘇里州死囚犯多爾西(Brian Dorsey)歷經多年上訴，並向聯邦最高法院請願均遭到駁回後，於9日執刑。(密州懲教廳)

密蘇里州死囚犯多爾西(Brian Dorsey)歷經多年上訴，並向聯邦最高法院請願均遭到駁回後，於9日伏法，根據媒體取得的遺書，多爾西除了為其罪行表示懊悔外，並表示以平靜的心情面對死刑。

密州懲教廳(DOC)證實，52歲的多爾西於當地時間9日下午6時11分，被以注射毒劑方式執行死刑。

多爾西在遺書中寫道：「對於我和莎拉(Sarah Bonnie)共同的親友們，以及莎拉丈夫邦尼(Ben Bonnie)的親友們，我深感抱歉，言語無法表達我的愧疚和羞恥，我從來不想傷害任何人，很抱歉我傷害了大家。」 他並強調：「我內心平靜絕大部分因素都是因為你們，我感謝你們，如今我沒有絲毫怨念或憤怒，只有坦然接受與理解。」

據新聞周刊(Newsweek)報導，獄方在9日上午11時，給多爾西送上最後一餐，包括兩個培根起司漢堡、兩份雞肉、兩份薯條以及一份義大利臘腸起司披薩，隨後上午11時19分起，多爾西與心理諮詢師共處半小時至11時49分。

多爾西於2006年12月23日殺害表親莎拉與其丈夫邦尼而被判死刑；檢察官表示犯案當天，多爾西致電莎拉，表示遭到毒販追討債務，不敢出門。邦尼夫婦於是駕車將多爾西接來家中，沒想到當晚多爾西竟趁夫婦倆入睡之際，用獵槍射殺兩人，甚至還性侵莎拉，隨後竊取數件貴重物品用來償還毒債。

多爾西律師團多次宣稱當事人在過去18年來，已在獄中徹底悔改，爭取免除死刑的機會，不過直到處決前數小時，聯邦最高法院仍拒絕下令停止執行。

多爾西的律師亨德森(Kirk Henderson)公布聲明堅決反對處決：「處決多爾西是毫無意義的殘忍行為，只是國家權力的行使，沒有任何合法的懲罰目的。」

不過密蘇里州共和黨籍州長帕森(Mike Parson)重申多爾西恩將仇報、罪不可赦：「表親邀請他到家裡收留他、提供住處給他，但多爾西竟然用凶殘、非人道的暴力方式謀殺他們，多爾西給被害家屬帶來的痛苦，永遠無法彌補，依密州法律對多爾西的判決，法院得以伸張正義。」

密蘇里州 義大利 共和黨

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