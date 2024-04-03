緬因州中國女留學生陳屍停車場 被判定自殺

鮑登學院2024年名列全美最佳文理學院第九名。(鮑登學院臉書截圖)

3月31日被發現陳屍在緬因州 湯普瑟姆市(Topsham)一處停車場的緬因州鮑登學院(Bowdoin College)中國女留學生詹清洋(Qingyang Zhan，音譯，20歲)，4月2日由當局判定死因為自殺。

根據波特蘭新聞先驅報(Portland Press Herald)報導，詹清洋來自加州 拉法葉，平常大家都稱她為K，是鮑登學院大三學生，主修政府和法律研究以及亞洲研究雙學位。

湯普瑟姆市警察局局長哈根(Marc Hagan)2日發出一份聲明表示，所有調查事實和情況，都促使該局得出結論：詹清洋在3月31日早上自殺身亡。

哈根表示，緬因州法醫辦公室仍在進行毒理學報告，這可能需要長達八周的時間，而「除非有任何非證實的資訊……，否則這項調查宣告結束。」

警方是在弗蘭克·J·伍德大橋(Frank J. Wood Bridge)附近的一個停車場，發現了詹的屍體，該大橋連接布倫瑞克市(Brunswick)和湯普瑟姆市，距離鮑登學院校園約一哩。

儘管警方當時沒有透露詹的身分，但鮑登學院院長扎基(Safa Zaki)於3月31日晚間向學生和社區發出了一封信，哀悼詹清洋的去世。信中提到，詹清洋在校時協助成立華人學生會，也積極參與亞裔 學生會的活動，除了擔任學習助理外也發揮音樂所長，在鮑登樂隊中演奏鋼琴和吉他，教職員工都形容這名學生聰明，性格溫和善良。學術導師則說，詹「對最重要的神學和哲學問題深感興趣」。

扎基2日發出第二封信，稱「過去的兩天對我們社區的成員來說，是非常困難和令人心碎的，因為我們一直在想著K ，想知道K 的死亡原因和情況，並擔心這個毀滅性的消息對K的家人、朋友、和親人的影響，」她寫道，經過K的父母許可，校方宣布湯普瑟姆警方現在判定K是自殺身亡。

院長提到，這些訊息無助於緩解許多人今天所感受到的痛苦和悲傷，且傷痛在未來幾天和幾周內會持續，「但我們可以而且應該繼續相互支持，並多多利用我們可用的(輔導)資源。」

詹清洋出生於上海，從2019年至今一直居住在美國。在就讀鮑登學院之前，詹是加州丹維爾雅典學校(Athenian School in Danville)的學生。

雅典學校校長奈爾斯(Eric Niles)在一封電子郵件中說，「我們對失去這位美麗的年輕人和雅典社區的一員深感悲痛。」他表示，聽到這個消息後，K的雅典學校老師們懷念她的成熟和溫柔，並稱讚她是一位天生的領導者和天才的音樂家，「作為一名寄宿學生，詹在雅典學校度過了大部分時間，當地社區對她來說就像是第二個家庭。」 奈爾斯說，「K非常愛她的家人，在她短暫的一生中，她對她所在的所有社區都產生了深遠的影響。 我們感到心碎，也牽掛著她的家人。」