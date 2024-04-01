紅色SUV闖入FBI亞特蘭大辦事處「被擋」車子變形、1嫌被拘留

亞特蘭大辦事處1日被闖入。（歐新社）

美國聯邦調查局（FBI ）亞特蘭大 辦事處發言人1日稱，一名在中午時分試圖駕車闖入該辦事處的嫌犯被拘留。

該辦事處位於喬治亞州亞特蘭大市附近的錢布利市。美國廣播公司援引FBI官員的話稱，涉事車輛可能試圖跟隨一輛授權車輛進入辦事處，但被彈出式路障阻止。

現場畫面顯示，一輛紅色SUV 撞上辦事處大門內側的彈出式路障，車輛引擎蓋嚴重變形。

🚨#BREAKING: A Male suspect has Rammed his Vehicle into FBI front Security Gate at Atlanta Headquarters



📌#Atlanta | #Georgia



Currently, numerous agencies are on the scene investigating after a male suspect drove his red SUV and smashed into the front security gate at the FBI… pic.twitter.com/uSoSWGbbHr — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 1, 2024

美國有線電視新聞網稱，嫌犯走出車輛並被逮捕。聯邦執法人員稱，嫌犯被送往醫院接受評估，目前由迪卡爾布縣警方收押。嫌犯被捕時沒有說話，也沒有發出威脅或聲明。

執法人員說，炸彈技術人員檢查了車輛。美聯社稱，涉事車輛當日16時許被拖走。FBI表示，該機構無人受傷。

FBI已立案調查該起案件，嫌犯的姓名和作案動機尚未公布。