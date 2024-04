紅色SUV闖入FBI亞特蘭大辦事處「被擋」車子變形、1嫌被拘留

美國聯邦調查局(FBI )亞特蘭大 辦事處發言人1日稱,一名在中午時分試圖駕車闖入該辦事處的嫌犯被拘留。

該辦事處位於喬治亞州亞特蘭大市附近的錢布利市。美國廣播公司援引FBI官員的話稱,涉事車輛可能試圖跟隨一輛授權車輛進入辦事處,但被彈出式路障阻止。

現場畫面顯示,一輛紅色SUV 撞上辦事處大門內側的彈出式路障,車輛引擎蓋嚴重變形。

