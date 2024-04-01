巴爾的摩斷橋 首塊殘骸已撈起

巴爾的摩港工作人員3月31日撈起基伊大橋的第一塊大段殘骸，當局考慮先清出一條臨時航道，讓更多船隻得以進入事故水域，協助打撈與搜救工作。(路透)

巴爾的摩港工作人員3月31日撈起第一塊基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)大段殘骸，當局考慮先清出一條臨時航道，讓更多船隻得以進入事故水域，協助打撈與搜救工作。

有線電視新聞網(CNN)報導，首塊斷橋殘骸被撈起，標示著複雜且廣泛的清除工程已啟動；官員表示，將清出一條臨時航道讓更多船隻進出以期重啟港口運作，並搜尋失蹤死者的遺體。

海岸防衛隊發言人里夫斯(Kimberly Reaves)31日表示，「部分橋體結構已切割並移除，北段橋體頂端已清除。」

一艘將近10萬噸重的貨櫃輪3月26日喪失動力後撞上基伊大橋，造成六名建築工人死亡，其中四人的遺體尚未尋獲；當局表示，這些遺骸可能卡在水下交錯糾結的鋼筋水泥殘骸中。

馬里蘭州 州長摩爾(Wes Moore)31日接受CNN節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，「這艘長度跟(法國)艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)相當的船隻卡在航道中央，基伊大橋壓在船頭上方。」

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)31日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)「面對全國」(Face the Nation)訪問時表示，「官員還沒有規畫重啟航道或重建橋梁的時程表。」

布塔朱吉表示，現場已有一艘可吊起1000噸的起重機船，另一艘可吊600噸重物的起重機船也將趕到場協助移除橋體殘骸。他說：「這會是非常複雜的過程，這些機具現在被迫在鋼筋殘骸上方作業，需要格外小心拆卸，確保船隻位置，以免其在航道中晃動。」

事故現場官員正在做工程分析和調查，以確認如何處理散落航道50呎深處的3000噸至4000噸殘骸。

美國陸軍工兵團(USACE)指揮官亞詩‧品查辛(Estee Pinchasin)表示，橋體殘骸會一次吊一塊上來，官員會檢查並調查該區域，接著派潛水員下水探查。

基伊大橋遭撞斷對經濟的影響廣泛，不僅中斷巴爾的摩港運輸，也衝擊數千碼頭工人的生計。

摩爾說，「這不只是巴爾的摩災禍或馬里蘭州慘案，也是全國經濟災難。」