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巴爾的摩貨輪撞橋案 類似事故生還者：下墜數秒會想起親人

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巴爾的摩港恐長期停擺 汽車進口商和保險業者做應對準備

編譯季晶晶／綜合外電
甲基伊大橋嶆貨輪撞擊坍塌，幾乎橫斷整個巴爾的摩港入港水道，該港恐長期停擺。（路透）
甲基伊大橋嶆貨輪撞擊坍塌，幾乎橫斷整個巴爾的摩港入港水道，該港恐長期停擺。（路透）

美國總統拜登的政府警告，美國最繁忙港口之一的巴爾的摩港將長期停擺。該市基伊大橋周二遭貨輪撞擊坍塌，幾乎橫斷整個巴爾的摩港入港水道後，汽車製造商正找尋替代港口，而保險公司則為可能高達數十億美元的理賠做準備。

美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）周三表示，現在評估重新開放港口和修復大橋需時多久「為時過早」。他說：「重建不會很快、不會容易或者便宜。但我們會完成。」

他補充道，白宮擔心港口關閉的經濟影響將波及巴爾的摩以外地區。布塔朱吉周四將與航運公司開會。

聯邦調查人員周二晚間登上肇事的達利號搜證，試圖拼湊導致碰撞的原因。失蹤的六人裡已尋獲2具遺體，其餘四人推定罹難。

根據海岸防衛隊，載有4,700個貨櫃的達利號「情況穩定」，但仍在檢查水下的船體。美國陸軍工兵部隊將與海岸防衛隊合作，拆除倒塌壓在船頭的橋樑殘骸。

巴爾的摩港是汽車進口樞紐，去年占全美汽車進口量的15%，使用該港的汽車製造商正設法將貨改運到位於南卡羅萊納州、紐澤西州和紐約的其他東岸港口，但交通量增加和專業碼頭處理人員短缺，預計將出現瓶頸。

Clarksons Research常務董事Stephen Gordon說，東岸替代港口的車輛處理能力低於巴爾的摩，而且許多港口近幾個月已出現創紀錄的汽車進口量。

航運公司Atlantic Container Line預測，大型汽車進口商在東岸另外覓地會遇到「很多麻煩」，各港口很快會「客滿」。

全球最大航商地中海航運公司（MSC）警告客戶，港口營運要「幾個月」才能恢復正常，且該公司的服務在「可預見的未來」會略過巴爾的摩。

保險集團現在正為事故造成的數十億美元損失做準備。巴克萊分析師周三估計，保險索賠可能高達10億至30億美元。大部分將落在達利號的再保險公司肩上，其中包括Axa XL。該公司聲稱，共同分擔後的影響「不會很嚴重」。

保險公司評級機構AM Best的資深董事Mathilde Jakobsen表示，索賠可能涵蓋財產和貨物損壞、第三方責任和業務中斷，而「取得再保險的挑戰會變得更高」。

美國總統拜登周二說，他打算由聯邦政府支付重建大橋的全部費用，使其儘快投入使用，不會乾等民營部門動手。

保險 拜登 白宮

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