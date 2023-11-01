疑放棄攻擊計畫…全副武裝男子 科羅拉多州公園飲彈亡

科羅拉多州格倫伍德洞穴探險公園10月28日發現一名全副武裝的男子，在女廁所內飲彈自盡。(美聯社)

科羅拉多州 警方表示，一名全副武裝的男子疑似選擇不執行在一座山區遊樂園 發動槍擊 的計畫，反而決定飲彈自盡。警方表示，10月28日早上格倫伍德洞穴探險公園(Glenwood Caverns Adventure Park)的維護人員發現一男子陳屍在女廁所內，頭部中彈，牆上寫著「我不是殺手」。

加菲爾德郡(Garfield County)警長瓦拉里奧(Lou Vallario)表示，20歲的麥迪納(Diego Barajas Medina)被發現時全副武裝，手持AR式步槍、半自動手槍和炸藥，並穿著防彈衣和類似突擊小組(SWAT)制服的服裝。他的屍體被發現時，旁邊的牆上寫著「我不是殺手」，判斷麥迪納應是在公園關門時進入的，但無法肯定牆上訊息是麥迪納所寫。

瓦拉里奧表示，麥迪納並沒有跟家人和學校師生透露任何發動攻擊計畫，將持續進行調查。

根據麥迪納所擁有的武器數量，他很有可能打算使用這些武器來對社區發動攻擊，但他最終沒有選擇這樣做。麥迪納的家中也未發現爆炸物，他無任何犯罪紀錄，也沒有與警方有過接觸。

警方發現，麥迪納持有的武器是沒有廠家序號的幽靈槍(Ghost gun)，因此無法追蹤。警方在麥迪納車上查獲多個土製炸彈，但在公園內其他地區搜查後，未再發現其他其他爆裂物，調查人員判斷麥迪納應是沿著便道開車進入公園。

格倫伍德洞穴探險公園發布聲明表示，當時麥迪納進入公園時，現場並無任何員工或遊客，他的屍體是在遊樂設施所在位置之外的廁所中被發現的。

麥迪納來自附近的卡本代爾鎮(Carbondale)，他與母親和兄弟住在那裡。在當地一家報紙公布的2021年高中畢業生名單中。麥迪納曾表示，他計畫畢業後工作一年，然後就讀科羅拉多山學院，這是一所社區學院，在科羅拉多州西部設有多個分校。