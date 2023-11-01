疑放棄攻擊計畫…全副武裝男子 科羅拉多州公園飲彈亡
科羅拉多州警方表示，一名全副武裝的男子疑似選擇不執行在一座山區遊樂園發動槍擊的計畫，反而決定飲彈自盡。警方表示，10月28日早上格倫伍德洞穴探險公園(Glenwood Caverns Adventure Park)的維護人員發現一男子陳屍在女廁所內，頭部中彈，牆上寫著「我不是殺手」。
加菲爾德郡(Garfield County)警長瓦拉里奧(Lou Vallario)表示，20歲的麥迪納(Diego Barajas Medina)被發現時全副武裝，手持AR式步槍、半自動手槍和炸藥，並穿著防彈衣和類似突擊小組(SWAT)制服的服裝。他的屍體被發現時，旁邊的牆上寫著「我不是殺手」，判斷麥迪納應是在公園關門時進入的，但無法肯定牆上訊息是麥迪納所寫。
瓦拉里奧表示，麥迪納並沒有跟家人和學校師生透露任何發動攻擊計畫，將持續進行調查。
根據麥迪納所擁有的武器數量，他很有可能打算使用這些武器來對社區發動攻擊，但他最終沒有選擇這樣做。麥迪納的家中也未發現爆炸物，他無任何犯罪紀錄，也沒有與警方有過接觸。
警方發現，麥迪納持有的武器是沒有廠家序號的幽靈槍(Ghost gun)，因此無法追蹤。警方在麥迪納車上查獲多個土製炸彈，但在公園內其他地區搜查後，未再發現其他其他爆裂物，調查人員判斷麥迪納應是沿著便道開車進入公園。
格倫伍德洞穴探險公園發布聲明表示，當時麥迪納進入公園時，現場並無任何員工或遊客，他的屍體是在遊樂設施所在位置之外的廁所中被發現的。
麥迪納來自附近的卡本代爾鎮(Carbondale)，他與母親和兄弟住在那裡。在當地一家報紙公布的2021年高中畢業生名單中。麥迪納曾表示，他計畫畢業後工作一年，然後就讀科羅拉多山學院，這是一所社區學院，在科羅拉多州西部設有多個分校。
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