阿肯色州派恩布拉夫市1天兩起槍案 2死3傷

據美國警方稱,22日阿肯色州 派恩布拉夫市(Pine Bluff)發生兩起槍擊 事件,共造成2人身亡、3人受傷。

派恩布拉夫警方在社交平台上說,該機構於22日0時41分左右接到關於當地發生槍擊事件的報警電話。負責處置該起事件的一名警察在當地一家便利店外的停車場發現一大群人聚集,多人正在開槍。根據該警察的說法,兩名開槍男子上車逃離現場。隨後,多家執法機構將車攔下並拘捕兩人。

警方稱,該起事件導致4人中槍,其中一名23歲男子重傷不治。3名傷者均為男性,年齡分別為22歲、23歲和40歲,其中一人傷勢嚴重,另外兩人沒有生命危險。

