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布碌崙8大道附近發生群毆槍擊案 兩人受傷

阿肯色州派恩布拉夫市1天兩起槍案 2死3傷

中新社／休士頓22日電

據美國警方稱，22日阿肯色州派恩布拉夫市(Pine Bluff)發生兩起槍擊事件，共造成2人身亡、3人受傷。

派恩布拉夫警方在社交平台上說，該機構於22日0時41分左右接到關於當地發生槍擊事件的報警電話。負責處置該起事件的一名警察在當地一家便利店外的停車場發現一大群人聚集，多人正在開槍。根據該警察的說法，兩名開槍男子上車逃離現場。隨後，多家執法機構將車攔下並拘捕兩人。 

警方稱，該起事件導致4人中槍，其中一名23歲男子重傷不治。3名傷者均為男性，年齡分別為22歲、23歲和40歲，其中一人傷勢嚴重，另外兩人沒有生命危險。

目前，警方共逮捕3名年齡分別為29歲、21歲和22歲的嫌疑人。警方還表示，正在通緝一名與該起槍擊事件有關的21歲男子。警方公布了其姓名、照片、生物特徵和最新住址。警方認為此人攜帶武器，具有危險性。 

派恩布拉夫警方當日發佈的另外一份新聞稿顯示，接近6小時後，又發生一起槍擊事件，導致一名25歲男子身亡。一名22歲男性嫌疑人在逃，警方公布了其照片和姓名。

槍擊 阿肯色州 通緝

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