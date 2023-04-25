肯州警員不當槍擊非裔女致死遭革職 2年後重獲警方雇用

肯塔基州兩年多前警方不當開槍致非裔女子在家中彈身亡，開出致命一槍的警察科斯格羅夫重返警界任新職。(美聯社)

肯塔基州 兩年多前警方不當開槍致非裔 女子在家中彈身亡的「泰勒槍擊事件」引發抗議，開出致命一槍的警察 最近重返警界任新職。

卡羅爾郡警長辦公室(Carroll County Sheriff's Office)確認雇用當年開槍的警察科斯格羅夫(Myles Cosgrove)，他因在進入非裔女子泰勒(Breonna Taylor)的公寓開槍時違反用槍程序、未啟用隨身攝像頭，而於2021年21月被路易維爾都會警察局(Louisville Metro Police Department)革職。

泰勒槍擊事件引發黑人抗爭，事隔兩年多，這位備受撻伐的警察重返警界，十餘人24日在卡羅爾頓市中心抗議，高舉標語高喊「科斯格羅夫必須走人！」

2020年3月13日警方發動緝毒，泰勒的前門被打破後，科斯格羅夫向公寓連開16發子彈；泰勒的男朋友以為有人闖入，回開一槍，警察馬丁利(Jonathan Mattingly)腿部中彈，警方還擊，泰勒在屋裡走廊中彈身亡。

聯邦調查局(FBI)調查確定，科斯格羅夫和馬丁利擊中26歲的泰勒，科斯格羅夫很可能開了致命一槍。事發後，肯塔基州大陪審團2020年未指控這兩名警察，聯邦調查局兩年調查也撤銷控罪。

聯邦調查局調查發現，其他上級官員提供錯誤緝毒令，其中包括有關泰勒的不實資訊。 司法部長加蘭德 (Merrick Garland) 去年8月表示，手持逮捕令前往泰勒公寓的警察「不知道逮捕令有誤」。

肯塔基州執法委員會(Kentucky Law Enforcement Council)去年11 月投票決定不撤銷科斯格羅夫的州治安官(state peace officer)認證，他仍可申請該州其他執法工作。

當年在場的另一警察漢克森(Brett Hankison)也開槍但未傷及任何人，被陪審團裁定無罪，但他和另兩名參與逮捕的警察仍因面臨聯邦民權指控待審中。