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洛杉磯輔理主教遭槍殺身亡 熱助窮人移民 教友悲痛不捨

記者張庭瑜、編譯陳韻涵／綜合報導
洛杉磯郡天主教區輔理主教奧康奈爾(右)18日遭槍殺身亡。圖為奧康奈爾2018年主持彌撒後，受到一名教徒致敬。(美聯社)
洛杉磯郡天主教區輔理主教奧康奈爾(右)18日遭槍殺身亡。圖為奧康奈爾2018年主持彌撒後，受到一名教徒致敬。(美聯社)

洛杉磯郡天主教區以慈愛濟貧著稱的輔理主教(auxiliary bishop)奧康奈爾(David O'Connell)18日遭槍殺身亡，警方已視為凶殺案調查，兇手作案動機不明。

洛杉磯郡警局表示，69歲的奧康奈爾18日在洛杉磯東郊約15哩的哈仙達岡(Hacienda Heights)簡樂路(Janlu Avenue)1500號街區一處住宅遇害；醫護人員到場後發現奧康奈爾身上有槍傷，他在現場被宣告死亡。

洛杉磯檢察官琳達‧達金-格林(Linda Dakin-Grimm)是奧康奈爾的長年好友，他說奧康奈爾陳屍的房產為教區所有；洛杉磯教區官方新聞「Angelus News」則表示，奧康奈爾陳屍在住處。

洛杉磯郡天主教區輔理主教奧康奈爾18日遭槍殺身亡後，民眾在其寓所附近獻花悼念。(...
洛杉磯郡天主教區輔理主教奧康奈爾18日遭槍殺身亡後，民眾在其寓所附近獻花悼念。(美聯社)
洛杉磯郡天主教區輔理主教奧康奈爾18日遭槍殺身亡後，民眾在其寓所附近張貼悼念海報...
洛杉磯郡天主教區輔理主教奧康奈爾18日遭槍殺身亡後，民眾在其寓所附近張貼悼念海報。(美聯社)

洛杉磯警長辦公室表示：「我們可想見這起無情謀殺案對社區的影響，奧康奈爾多年來如一盞明燈，他的遺緒將在他協助建造的社區中持續。」

大主教戈麥斯(José H. Gomez)19日表示，對執法人員判定奧康奈爾的死屬於謀殺案，「深感悲痛與震驚」。戈麥斯難以言喻悲傷，稱奧康奈爾對聖母的敬愛無以言表，也是和平促進者；他在聲明中表示，「奧康奈爾是熱心協助窮人和移民，熱心打造出一個尊重每個人生命的社區。」

戈麥斯大主教呼籲大家為奧康奈爾和他在愛爾蘭的家人祈禱，希望聖母和天使能夠引領他進入天堂，讓他安息。

洛杉磯日報報導，大批天主教徒19日傍晚在命案現場附近祈禱，封鎖線旁貼著的傳單上，除了寫滿願死者安息的字句。

奧康奈爾服務的洛杉磯教區是全美最大的天主教教區，戈麥斯稱他過去45年來被視為 「深切祈禱之人」。

哈仙達岡教區居民弗洛雷斯(Johnny Flores)聞訊非常傷心，甚至不敢告訴妻子，因為她非常敬愛奧康奈爾主教。另一教區居民佩雷斯(Glendy Perez)說，奧康奈爾主教是非常謙遜的人，從不與人發生衝突。她說，每次參加完他主持的彌撒後，壞心情都被治癒了。

奧康奈爾1953年生於愛爾蘭，曾在都柏林萬聖節學院學習神職。1979年被任命到洛杉磯總教區工作，服務範圍涵蓋洛杉磯南區；奧康奈爾通常被稱作「大衛主教」，他於2015年被教宗方濟各(Pope Francis)任命為該總教區的輔理主教，成為協助戈麥斯處理主教與行政事務的五名輔理主教之一。

此外，他還擔任南加教區移民特別工作組（Interdiocesan Southern California Immigration Task Force） 主席，協調教會中來自中南美洲的移民兒童和家庭盡快落腳。

洛杉磯 移民 哈仙達岡

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