曼菲斯非裔5警打死人案 又有2名警察、3名急救員解職

曼菲斯市警局第六名涉案的警察漢普希爾。(取自曼菲斯警局)

曼菲斯市警察 執行臨檢時打死駕駛人案案情繼續擴大，五名涉案的非裔 警員被控二級謀殺罪後，市警局30日說，又有兩名警察，以及三名消防隊員被解職；第六名涉案的是白人警察漢普希爾(Preston Hemphill)，警方則未公布第七名警員的身分。

值勤警員隨身錄影顯示，警察剛把尼科爾斯(Tyre Nichols)攔下來後，漢普希爾說，「我希望他們(同僚)把他踩死」。

這些警察元月7日逮捕疑似交通違規的尼科爾斯時，用電擊槍、警棍，並拳腳交加，把29歲已為人父的尼科爾斯打傷，送醫後三天死亡。

涉案的五名黑人 警察已在上周被控謀殺罪，並被警局開除。

曼菲斯警局上周五公布的事件經過錄影顯示，尼科爾斯受傷後靠著警車坐在地上，足足23分鐘後，救護人員才到現場處理，三名消防局所屬的緊急醫療隊成員30日因此被解職；三人中有兩名黑人、一名白人。

另外，謝爾比郡兩名警員上周也被解職接受調查。

懲處內部人員，包括是否開除，是警察局的事；刑事起訴違法警員，由謝爾比地區檢察官決定。

漢普希爾的律師傑拉爾德(Lee Gerald)說，漢普希爾是攔檢當場的第三名警察，攔下尼科爾斯後才發生暴力逮捕，尼科爾斯被打的時候，漢普希爾不在場。

死者家人質疑，警察局為什麼不早些公布漢普希爾的懲處，為甚麼不把他開除、移送法辦；警局發言人魯道夫(Karen Rudolph)說，警局等調查完畢才公布懲處，漢普希爾一開始沒在開除之列，所以沒立即公布。

曼菲斯警察局長戴維斯(Cerelyn Davis)認為，本案最大的問題在於警察執勤時沒有主管在場督導，「至少應有一位主管在場」。

國會非裔議員黨團希望本周會見拜登，協商改革美國司法和警政制度的事。黨團說，「尼科爾斯遭活活打死，本質就是謀殺，也慘痛地凸顯出要解決美國結構性的警察暴力，還有很長的路要走。」