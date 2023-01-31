我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

曼菲斯非裔5警打死人案 又有2名警察、3名急救員解職

記者張聲肇／綜合報導
曼菲斯市警局第六名涉案的警察漢普希爾。(取自曼菲斯警局)
曼菲斯市警局第六名涉案的警察漢普希爾。(取自曼菲斯警局)

曼菲斯市警察執行臨檢時打死駕駛人案案情繼續擴大，五名涉案的非裔警員被控二級謀殺罪後，市警局30日說，又有兩名警察，以及三名消防隊員被解職；第六名涉案的是白人警察漢普希爾(Preston Hemphill)，警方則未公布第七名警員的身分。

值勤警員隨身錄影顯示，警察剛把尼科爾斯(Tyre Nichols)攔下來後，漢普希爾說，「我希望他們(同僚)把他踩死」。

這些警察元月7日逮捕疑似交通違規的尼科爾斯時，用電擊槍、警棍，並拳腳交加，把29歲已為人父的尼科爾斯打傷，送醫後三天死亡。

涉案的五名黑人警察已在上周被控謀殺罪，並被警局開除。

曼菲斯警局上周五公布的事件經過錄影顯示，尼科爾斯受傷後靠著警車坐在地上，足足23分鐘後，救護人員才到現場處理，三名消防局所屬的緊急醫療隊成員30日因此被解職；三人中有兩名黑人、一名白人。

另外，謝爾比郡兩名警員上周也被解職接受調查。

懲處內部人員，包括是否開除，是警察局的事；刑事起訴違法警員，由謝爾比地區檢察官決定。

漢普希爾的律師傑拉爾德(Lee Gerald)說，漢普希爾是攔檢當場的第三名警察，攔下尼科爾斯後才發生暴力逮捕，尼科爾斯被打的時候，漢普希爾不在場。

死者家人質疑，警察局為什麼不早些公布漢普希爾的懲處，為甚麼不把他開除、移送法辦；警局發言人魯道夫(Karen Rudolph)說，警局等調查完畢才公布懲處，漢普希爾一開始沒在開除之列，所以沒立即公布。

曼菲斯警察局長戴維斯(Cerelyn Davis)認為，本案最大的問題在於警察執勤時沒有主管在場督導，「至少應有一位主管在場」。

國會非裔議員黨團希望本周會見拜登，協商改革美國司法和警政制度的事。黨團說，「尼科爾斯遭活活打死，本質就是謀殺，也慘痛地凸顯出要解決美國結構性的警察暴力，還有很長的路要走。」

警察 非裔 黑人

上一則

佛州4槍手駕車濫射 10人受傷、2人危殆

下一則

暖化持續 全球去年高溫史上第5 過去8年有史以來最熱時期
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態

警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職
最初報告輕描淡寫 田州5警打死非裔 輕稱：他呼吸困難

最初報告輕描淡寫 田州5警打死非裔 輕稱：他呼吸困難
NBA／田州曼菲斯警施暴事件 灰熊默哀球員慟：不該發生

NBA／田州曼菲斯警施暴事件 灰熊默哀球員慟：不該發生

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
半月灣市農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利。(美聯社)

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

2023-01-26 08:57
大麻打花期，日照燈每天必須開12小時。(讀者提供)

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

2023-01-24 22:15
華爾街日報23日的新聞評論標題引發網友不適。(圖截取自華爾街日報)

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

2023-01-25 10:27

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職