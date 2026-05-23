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除了檸檬以外 烤鮭魚搭一水果同樣清爽美味

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夏天到了，洛杉磯的美食作家Ragan Wallake分享烤鮭魚佐葡萄柚調味醬，是...
夏天到了，洛杉磯的美食作家Ragan Wallake分享烤鮭魚佐葡萄柚調味醬，是一道簡單又清爽的夏日料理。烤鮭魚示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robson Melo）

天氣逐漸炎熱，夏天的腳步近了，不妨趁這個時候多收集一些清爽的夏日料理食譜。Parade報導，洛杉磯的美食作家蕾根（Ragan Wallake）在其美食網站和專欄「蕾根的小廚房」（Ragan's Kitchenette）分享了「烤鮭魚佐葡萄柚調味醬」（Roasted Salmon With Grapefruit Relish）這道菜，成品不僅清爽可口、營養豐富、色彩繽紛，還能讓人擁有好身材，絕對值得加入今夏的備餐清單中。

蕾根說，雖然已經接近葡萄柚季節的尾聲，但這道菜很值得大家去找到那些最後的多汁粉色寶石，並用盡每一滴汁液，搭配略帶鹹味的卡斯泰爾韋特拉諾（Castelvetrano）橄欖和一些新鮮的料理香草，組合起來簡直是絕配。

蕾根說，她試著每周至少吃一次鮭魚，因鮭魚富含omega-3脂肪酸，是優質的蛋白質來源，且膽固醇和飽和脂肪量都很低，她會盡量選擇野生鮭魚，味道和色澤更勝一籌，汙染物較少，也保留更多鮭魚的有益成分。

蕾根說，選擇香料時，可以就手邊有的材料進行搭配，她用的是歐芹和蒔蘿，羅勒、蝦夷蔥或香菜也不錯，可以嘗試自己喜歡的口味，不用害怕嘗試不同搭配。

蕾根說，她喜歡把整塊魚放在烤魚用的烘焙紙上；為了達到最佳效果，她會舀起醬汁淋在魚上，端上餐桌再分裝，再把多餘的醬汁淋在每一份魚肉上，成品就是兼具營養和視覺饗宴的菜餚了。

以下是蕾根的烤鮭魚佐葡萄柚調味醬的食譜和做法，Parade的美食品牌Pop Kitchen的TikTok頻道也拍攝了影片示範作法。

@popkitchenfromparade Roasted Salmon with Grapefruit Relish from @raganwallakekitchenette is perfect for dinner out on the deck this spring. Link in bio for the full recipe. 💚 #popkitchen #salmon #salmonrecipe #salmondinner #roastedsalmon #easyrecipes #dinnerideas #dinnerrecipes #healthyrecipes ♬ Follow Through - Devin Kennedy

▲ 影片來源：TikTok＠popkitchenfromparade（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

需要準備的食材為一片兩人份的新鮮鮭魚菲力、2顆葡萄柚、1杯卡斯泰爾韋特拉諾橄欖、1湯匙刺山柑（capers）、1/4顆小紅洋蔥並切片、1茶匙醃製泡薑、1小把新鮮蒔蘿、1小把新鮮歐芹、白酒醋約1大匙、橄欖油、鹽巴和胡椒。

製作方法如下：

1. 烤箱預熱至華氏425度，以廚房紙巾將鮭魚拍乾；在鮭魚上撒點鹽和胡椒，再擺上幾片葡萄柚切片，淋上橄欖油。

2. 烤約15至20分鐘，或烤至完全熟透。

3. 將橄欖、刺山柑、洋蔥、醃薑、半顆去皮的葡萄柚、蒔蘿、歐芹粗切，加入一湯匙醋和少許橄欖油，攪拌均勻並靜置以醃製醬汁。

4. 從烤箱取出烤好的鮭魚，靜置約5分鐘，拿開上面的葡萄柚切片，將調味醬淋在鮭魚上，再把烤盤中的汁水淋到鮭魚上，最後撒上新鮮香草作為裝飾，讓這道菜完美地完成。

食譜

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