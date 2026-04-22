我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb房東注意 他被告非法經營面臨500萬罰款

1.5億美國人忍受空污 最嚴重5城加州占3個

曾諷她「日子過太爽」妻突離世 退休男不會煮飯、不知銀行密碼生活大崩壞

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
退休後的風險管理不只是退休金，生活力才是晚年最珍貴的資產。示意圖，非新聞當事者。...
退休後的風險管理不只是退休金，生活力才是晚年最珍貴的資產。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

如果明天另一半突然走了，家中還能維持「日常生活」嗎？日本媒體「The GOLD」日前報導一位曾經擔任公司管理職，經手億圓級別專案，退休時累積6000萬日圓（約37.6萬美元）存款的七旬日本男子。因長期輕視家務價值並過度依賴妻子，在配偶驟逝後，陷入無法自理生活與環境髒亂的困境。

報導指出，這位安田先生（假名，74歲）是典型的傳統型丈夫，堅信「男主外、女主內」的價值觀，長期輕視婚後在家相夫教子的妻子付出的辛勞，甚至出言嘲諷妻子生活安逸，「照三餐還可午睡」。然而，當妻子因急性心肌梗塞猝逝後，安田先生發現自己連最基本的生活都無法自理。

不會泡茶、不會操作洗衣機、更不會做垃圾分類，導致家中環境迅速惡化。雖然名下有千萬存款，但他不清楚存摺與印章放在哪裡，也不知道之前妻子管理的帳戶密碼，更不用說要怎麼管理年金、保險、稅金，瞬間變成什麼都不會的生活白癡。

飲食方面，安田先生當然也完全不懂下廚，一開始還覺得每天吃不同餐廳也行，之後也是附近的便當店打發，此時更是懷念起往日妻子為他準備營養均衡的三餐。

安田先生終於忍不住打電話給女兒，抱怨家事太多與洗衣機壞了，希望她來幫忙，卻被女兒嚴厲拒絕，「一直把媽媽當成佣人一樣使喚的人是爸爸你吧，別想著現在要我來替你做這些事，自己的事情自己做。」女兒直言，過去正是他限制母親外出工作的自由，還說「女人就該待在家裡」。安田聽了這些話頓時無言，這才驚覺自己以為的幸福家庭，其實建立在妻子的忍耐與付出之上。

對於安田先生面臨的困境，理財規劃師伊藤寬子指出，這並非個案，而是許多高齡男性的共同危機。許多人認為退休後只需要錢，然而，光有錢是不夠的，常被忽略的「生活力」才是維持老年生活品質的關鍵。

伊藤表示，生活力指的是煮菜做飯、清潔打掃、去銀行或政府機關辦事，以及與醫療機構溝通的自理能力。擁有資產卻無法維持日常生活的人，一旦失去伴侶，生活品質將會雪崩式下降。

為了避免悲劇，伊藤建議應從三個步驟培養生活力：第一是「分擔家務」，即使每週只做一次，也要實際參與做飯或打掃。做一些簡單料理餵飽自己，可大幅改善健康狀況並提升生活品質；第二是「家計透明化」，夫妻應共同列出帳戶明細、保險與固定支出清單，分享彼此的網銀密碼；最後是「模擬單身生活」，具體想像另一半不在後，如何處理日常瑣事。例如如何支付生活開銷、丟垃圾的時間、家電使用法、隨時更新緊急聯絡人等資訊，遇到緊急情況才不會手足無措。

伊藤強調，退休後的風險管理不只是退休金，「維持日常生活的能力」才是晚年最珍貴的資產。

世報陪您半世紀

保險 日本 退休

上一則

5部冷門卻高口碑陸劇 「繁城之下」具電影感、這部主打逆向穿越後勁強

延伸閱讀

養老院老人往往先從這個部位開始衰弱 5個檢測可警覺

養老院老人往往先從這個部位開始衰弱 5個檢測可警覺
單月電費竟比月收入高 她為維持家中暖氣借錢繳帳單

單月電費竟比月收入高 她為維持家中暖氣借錢繳帳單
六旬億萬男退休後焦慮感爆棚 專家指他犯了一個錯

六旬億萬男退休後焦慮感爆棚 專家指他犯了一個錯
華人移民銀行卡密碼失效、帳戶存款全消失 原因竟是？

華人移民銀行卡密碼失效、帳戶存款全消失 原因竟是？

熱門新聞

4星座晚年不愁良人相伴、心境安穩，福氣自然隨之而來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

2026-04-20 00:25
4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

2026-04-15 21:25
屬狗者進入未來半年後，其前期努力開始顯現成果，在職場中獲得更多信任與發展機會。生意方面亦因誠信經營吸引客源與合作資源，使業務量逐步增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov）

4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升

2026-04-19 00:25
3個生肖在經歷前期波動與壓力後，近期迎來關鍵轉機，無論在事業或財務表現上皆出現明顯改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau ）

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

2026-04-16 22:25
生活達人陳映如分享馬桶內污垢不必費力刷洗也能輕鬆處理的方法。示意圖。（取材自pexels.com@ www.kaboompics.com）

馬桶黃垢刷不掉？達人噴1物輕鬆解決：1小時後全清光

2026-04-14 19:35
台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，節目主持陣容包含藍正龍、隋棠、浩子、陳隨意、美食YouTuber千千。圖為藍正龍準備上菜。(記者馬璿╱攝影)

台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻

2026-04-17 21:25

超人氣

更多 >
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價
內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過