曾諷她「日子過太爽」妻突離世 退休男不會煮飯、不知銀行密碼生活大崩壞

退休後的風險管理不只是退休金，生活力才是晚年最珍貴的資產。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

如果明天另一半突然走了，家中還能維持「日常生活」嗎？日本 媒體「The GOLD」日前報導一位曾經擔任公司管理職，經手億圓級別專案，退休 時累積6000萬日圓（約37.6萬美元）存款的七旬日本男子。因長期輕視家務價值並過度依賴妻子，在配偶驟逝後，陷入無法自理生活與環境髒亂的困境。

報導指出，這位安田先生（假名，74歲）是典型的傳統型丈夫，堅信「男主外、女主內」的價值觀，長期輕視婚後在家相夫教子的妻子付出的辛勞，甚至出言嘲諷妻子生活安逸，「照三餐還可午睡」。然而，當妻子因急性心肌梗塞猝逝後，安田先生發現自己連最基本的生活都無法自理。

不會泡茶、不會操作洗衣機、更不會做垃圾分類，導致家中環境迅速惡化。雖然名下有千萬存款，但他不清楚存摺與印章放在哪裡，也不知道之前妻子管理的帳戶密碼，更不用說要怎麼管理年金、保險 、稅金，瞬間變成什麼都不會的生活白癡。

飲食方面，安田先生當然也完全不懂下廚，一開始還覺得每天吃不同餐廳也行，之後也是附近的便當店打發，此時更是懷念起往日妻子為他準備營養均衡的三餐。

安田先生終於忍不住打電話給女兒，抱怨家事太多與洗衣機壞了，希望她來幫忙，卻被女兒嚴厲拒絕，「一直把媽媽當成佣人一樣使喚的人是爸爸你吧，別想著現在要我來替你做這些事，自己的事情自己做。」女兒直言，過去正是他限制母親外出工作的自由，還說「女人就該待在家裡」。安田聽了這些話頓時無言，這才驚覺自己以為的幸福家庭，其實建立在妻子的忍耐與付出之上。

對於安田先生面臨的困境，理財規劃師伊藤寬子指出，這並非個案，而是許多高齡男性的共同危機。許多人認為退休後只需要錢，然而，光有錢是不夠的，常被忽略的「生活力」才是維持老年生活品質的關鍵。

伊藤表示，生活力指的是煮菜做飯、清潔打掃、去銀行或政府機關辦事，以及與醫療機構溝通的自理能力。擁有資產卻無法維持日常生活的人，一旦失去伴侶，生活品質將會雪崩式下降。

為了避免悲劇，伊藤建議應從三個步驟培養生活力：第一是「分擔家務」，即使每週只做一次，也要實際參與做飯或打掃。做一些簡單料理餵飽自己，可大幅改善健康狀況並提升生活品質；第二是「家計透明化」，夫妻應共同列出帳戶明細、保險與固定支出清單，分享彼此的網銀密碼；最後是「模擬單身生活」，具體想像另一半不在後，如何處理日常瑣事。例如如何支付生活開銷、丟垃圾的時間、家電使用法、隨時更新緊急聯絡人等資訊，遇到緊急情況才不會手足無措。

伊藤強調，退休後的風險管理不只是退休金，「維持日常生活的能力」才是晚年最珍貴的資產。