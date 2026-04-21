3星座一掃低潮5月運勢爆發 他財運愛情兩得意

三星座五月運勢轉佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

隨著2026年進入夏季，有些人的運勢出現轉折。根據《搜狐》分析指出，有3個星座在經歷4月壓力與低潮後，將於5月迎來明顯回升，無論事業、財運或感情皆同步轉強，包括天蠍座、雙子座與摩羯座。這類型族群多半在前期承受挑戰與調整，隨著累積逐步發酵，進入關鍵轉折期，呈現「先抑後揚」的發展態勢，全年運勢有望維持穩定向上。

天蠍座

天蠍座屬於深層累積型發展，過去一段時間雖外在平穩，實際上承受較大壓力與限制。其特質在於隱忍與堅持，即使在環境不利時仍持續投入，逐步累積實力。進入5月後，其運勢出現明顯回暖，前期努力逐漸轉化為成果。在職場上，有機會透過專案突破或貴人協助獲得進展，財務方面亦呈現同步成長，包含正財與額外收入來源增加。情感層面亦有所改善，整體發展由壓抑轉向釋放，呈現全面上升趨勢。

雙子座

雙子座在4月期間可能面臨節奏混亂與方向不明的狀況，想法雖多但執行受限，進而影響整體發展。其特質在於適應力強，能在變動中快速調整策略。隨著5月到來，其思路逐漸清晰，行動力明顯提升，能有效解決前期問題。在事業方面，可能出現跨領域合作或新專案機會，使其優勢得以發揮；財運亦隨之穩定成長，包含副業或投資收益增加。整體而言，雙子座呈現由混亂轉為高效的發展轉折。

摩羯座

摩羯座屬於長期耕耘型，4月多處於努力付出但回報未明顯的階段，容易產生壓力與不確定感。然而其穩定與耐力，使其持續累積資源與經驗。進入5月後，其運勢出現反轉，前期投入開始帶來實質回報。在職場上，有望出現升遷或成果落地的機會，財務狀況亦顯著改善，包含收入提升與額外進帳。情感方面趨於穩定，整體生活品質同步提升。其發展呈現由沉潛轉為收穫的明顯轉變。