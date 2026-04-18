我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京「機器人半馬」試跑 選手摔到解體、零件散落一地

900萬人追蹤 華裔「擠痘大師」拍片突中風

美國當護士好賺 年薪中位數9.36萬元、不怕被裁員

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國註冊護士(registered nurses)年薪中位數9萬3600元；示意...
美國註冊護士(registered nurses)年薪中位數9萬3600元；示意圖。(路透）

隨著AI與自動化日益取代傳統工廠和辦公室職位，醫療護理工作已成美國勞動市場中最穩定的選擇，不僅保障中產階級的生活，更是翻身致富新機會。

美國勞工部數據顯示，註冊護理師（RN）年薪中位數為9.36萬美元，高於所有職業的4.95萬美元；專科護理師（NP）和其他擁有高等學歷者，年薪可達13.2萬美元。自1980年代初來，醫療照護業的就業成長是全美行業中最穩定的，受益於醫療支出大增、人口老化、慢性病增加和手術普及。如今逾三分之二註冊護士有學士學位，擁有研究所學歷者則可開立處方、實施麻醉並負責初級門診工作。

現年27歲的諾蘭去年辭掉軟體銷售工作，進護理學校就讀，期望5月拿到大學護理學位後，能進急診室工作，起薪預料將超過先前的7萬美元年薪，並在五年的臨床護理工作後，調升到12萬美元。諾蘭甚至考慮成為一名麻醉護士，該職位年薪有望超過20萬美元。

芝加哥大學分析聯邦數據發現，美國醫療業總就業人口，在本世紀初超越製造業和零售業，且差距持續擴大。去年，在許多領域就業降溫或萎縮的情況下，醫療業成美國最主要就業來源。

勞工部預估，2024至2034年，高學歷護士就業人數將增35%，遠高於所有職業。

一篇研究報告發現，1980至2022年間，醫療照護工作者薪資成長速度，高於非醫療從業人員，以護理師最明顯。該報告共同作者、芝加哥大學經濟學教授高特里布說，美國醫療照護產業是「現代中產階級就業引擎」。

24歲的詹娜看到母親和兩個阿姨從泰國移民到美國後，都靠著當護士在芝加哥買了房，過上很好的生活。她目前在腫瘤科病房擔任夜班護士，年收入7.5萬美元。醫院正資助她兼職返校讀博士，以成為年薪上看約12萬美元的執業護理師。詹娜說，她在科技和金融業的一些朋友，「有四、五位已被公司裁員，我很感激護理工作帶來的職業保障」。

勞工部

上一則

首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度

下一則

維他命B群、魚油等保健食品需要放冰箱嗎？醫師這樣說

延伸閱讀

華人找工作1年 重回職場3個月被裁

華人找工作1年 重回職場3個月被裁
高盛揭AI衝擊美勞動市場 恐帶來「職業降級」長期傷害

高盛揭AI衝擊美勞動市場 恐帶來「職業降級」長期傷害
蓋洛普調查／就業市場指標 跌至3年新低

蓋洛普調查／就業市場指標 跌至3年新低
全美亞太裔女性薪資 印裔、台裔最高…比白男賺更多

全美亞太裔女性薪資 印裔、台裔最高…比白男賺更多

熱門新聞

4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

2026-04-15 21:25
即便樹木就長在家門外，所有權也不一定屬於屋主，在美國未經許可修剪樹木會被罰款，因此做任何動作前最好先了解當地規定或提交申請。修剪樹木示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Zack Masters）

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

2026-04-13 22:30
今年四大生肖在事業與財務上取得明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

2026-04-12 00:25
3星座抗壓性很強大。示意圖。（圖／123RF）

吃苦當吃補 3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

2026-04-12 22:25
四生肖近期財運表現突出，如春筍初生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

2026-04-13 00:25
3個生肖在經歷前期波動與壓力後，近期迎來關鍵轉機，無論在事業或財務表現上皆出現明顯改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau ）

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

2026-04-16 22:25

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係

3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言

荷莫茲一日數變 伊朗開了又封 怒批川普全謊言
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜