愛車被路燈砸壞她向市府索賠3千元 卻因一理由被拒絕

芝加哥Kyra Puetz的車被路燈因鏽蝕而倒下的燈桿砸壞，她向市政府提出3千元索賠，但遭市政府駁回。車損示意圖，非新聞事件圖。（取材自unsplash.com@Will Creswick）

這似乎是一件再簡單不過的案子，芝加哥 一根生鏽的路燈燈柱倒下時砸壞了凱拉（Kyra Puetz）的車，她向市政府提出索賠結果遭拒，這對一般人來說很不可思議，但在法律專家眼中，這如實反映出向市政當局提出訴訟的難度，即便索賠成功，獲得的金額是否值得花費大量時間和金錢打官司都需仔細思量。

Moneywise報導，去年芝加哥一根重達3百磅的生鏽路燈桿斷裂時砸壞凱拉的車，導致她的車有凹痕、刮花，車窗也壞了。

然而儘管是鏽蝕導致燈炷斷裂，附近住戶的門鈴攝影機也拍下整個過程，市政府仍拒絕凱拉提出的3千元賠償請求；凱拉說市政府拒絕承擔責任，這實在太荒謬了。

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CBS新聞指出，從2021年至今年初，因電燈燈桿倒塌導致的損失索賠共64件，總金額達120萬元，但市政府只支付了其中兩起索賠，金額是9300元，六項索賠仍在審理中，其餘都遭駁回。

這顯示要贏得市政府索賠的難度，也證明若想對抗市政府並勝訴，可能需付出巨大努力。

凱拉的索賠遭駁回，據傳市政府回覆其請求時表示，因為沒人通知市政府路燈燈桿生鏽，需要維修。這與法律專家指出的起訴市政府造成人身傷害或財產損失的主要障礙之一相符，也就是證明事故是由市政府的疏忽造成的。

今年初，紐澤西州懷爾德伍德（Wildwood）也有一件案件有類似的結果。原告的腳被蓋子鬆動的水表箱絆到因此摔倒，左肩和左腳受傷，需要動手術。

然而，法院認為，由於市府並未收到有關水表箱蓋有任何安全疑慮的通知，因此不能認定市府有過失。

除了證明有過失外，許多市政府享有「主權豁免」（sovereign immunity），代表除非符合各州可能有所不同的特定條件，否則告市政府是違法行為，例如芝加哥一間律師事務所指出，僅證明有簡單的過失不足以控告市政府，必須證明存在故意且肆意的不當行為，造成損害或表現出對公共安全的漠視；即使成功提起訴訟，可獲得的賠償金額各州也都有上限限制。

但有時正義也會獲得伸張。北卡羅萊納州夏洛特一位老婦的家被汙水倒灌，她要求賠償6.5萬元，市府拒絕她的請求，並對她表示若她放棄追究市府的責任，可賠償她4.5萬元。老婦簽了放棄追究責任的協議，但本月上訴法院裁定，市府透過不當手段取得協議，因為老婦備感壓力，怕失去住所，現在老婦可以控告政府並索賠。

法律專家說，想要因損失或身體傷害控告市政府及索賠的人來說，時間已經不多了，大多數地區的訴訟時效和提交期限以周或月計算，而非以年計算。了解所在地區所有提起訴訟的截止日期至關重要，因為如果當地法律顯示錯過了訴訟時效，那案件還沒開始就已經結束了。

這就是為什麼要盡快行動，包括立即聯繫律師並對市政府提起訴訟。摩根律師事務所（Morgan and Morgan）表示，市政府可能答應賠償，可能拒絕，也可能提出協商，後面兩種情況的可能性最大。

假設市政府拒絕你的索賠，而你決定告政府，許多律師建議盡可能提供照片或影片證據，以及任何目擊證人或其他類似受害者的證詞。能夠證明傷情或財產損失嚴重程度的醫療或專業評估記錄也可能有所幫助。

一些律師還建議聘請證人，無論是醫生還是擁有與你的索賠相關的特定知識的人士，代表你出庭作證，但他們的服務費用可能很高，再加上律師費和訴訟費，你應該權衡一下你所在地區可能適用的賠償上限。