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3星座談戀愛沒那麼多規矩 他在交往前「越界」也沒關係

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三星座最常在親密關係中「不按牌理出牌」．他們認為感情並非套用標準流程，而應該建立...
三星座最常在親密關係中「不按牌理出牌」．他們認為感情並非套用標準流程，而應該建立在彼此尊重與自由之上的互動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Kate Andreeshcheva）

一般男女交往，多半依循從約會吃飯、牽手接吻到同居結婚等循序漸進的發展，對戀人相處也抱持著某種既定想像。然而，也有人不願被這套模式束縛，選擇以自己的步調經營關係。他們重視個人空間與生活方式，不會因為進入戀愛就全面改變自己，也不輕易為迎合對方而妥協。日本媒體「占TV」解析，有三星座最常在親密關係中「不按牌理出牌」．他們認為感情並非套用標準流程，而應該建立在彼此尊重與自由之上的互動。

雙子座

行動力十足、來去自如的雙子座，即使本人未必自覺，卻常被周遭視為「沒定性」的存在。即便已經同居或結婚，只要朋友邀約，他們仍可能在晚上輕鬆說句「出去一下」就出門。

雙子座對於「把伴侶留在家中還外出玩樂不妥」這類觀念毫不在意，甚至當伴侶外出夜遊時，也能坦然接受、不以為意。

水瓶座

水瓶座在情侶關係中同樣重視個人風格與獨特性，對他們而言，過度遵循傳統戀愛模式反而顯得乏味。他們不太在意所謂「情侶應該怎麼做」的既定框架，也不會刻意配合外界對伴侶互動的期待。

日常相處中，對方或許會希望兩人穿搭一致、展現默契，但水瓶座依然可能一腳紅襪、一腳藍襪地出門約會，即使被另一半抱怨不穿情侶裝，他們也會笑著回應：「這才是不對稱的浪漫啊。」

射手座

在12星座中，擁有最國際化氣質的射手座，往往不受單一文化框架束縛，面對戀愛關係，他們傾向歐美常見的「約會期」，也很享受曖昧階段的粉紅泡泡。

對於「未正式交往前不應發生親密關係」的觀念，射手座並不認同，反而認為在交往前確認彼此的身體契合度，是合理且必要的。

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