季節性過敏噴嚏打不停？多喝一飲品或能減緩症狀

最新研究發現，抹茶能減緩季節性過敏的打噴嚏症狀。圖為11日紐約中央公園賞花人潮。(路透)

如果在過敏季節噴嚏打個不停，最新研究發現，喝點抹茶可能可以減緩症狀。研究發現抹茶可以減少噴嚏次數，因為它能干擾大腦的打噴嚏反射，所以要注意的是抹茶不能預防過敏，但對減輕過敏反應有幫助，抹茶愛好者或許可以一邊享用最愛的飲品，一邊緩解症狀。

Delish報導，「NPJ食品科學」期刊刊登的一項新研究指出，抹茶可以減少打噴嚏，但和大多數過敏療法的作用不同，研究人員發現抹茶能在神經系統起作用，特別是引發打噴嚏的反射，而不是針對發炎或組織胺。

研究人員讓老鼠暴露在通常會引發類似季節性過敏性鼻炎症狀的過敏原中，再將老鼠分為兩群，一群餵食抹茶，另一群則沒有，結果很明顯，有喝抹茶的老鼠打噴嚏次數很明顯比較少。

結果的背後原因更有趣。大多數過敏療法著重於抑制免疫反應，基本上是阻止身體對花粉、灰塵或任何引發症狀物質的過度反應，但抹茶和此不同，無法顯著減少潛在的過敏反應，而是干擾腦部的打噴嚏反射。

報導指出，抹茶減少腦幹中控制打噴嚏等非自主反應區域的活動，因此它並非預防過敏，而是可能減輕身體對過敏的強烈反應。與其說是解決問題，不如說是降低反應強度。

最新研究發現，抹茶能減緩季節性過敏的打噴嚏症狀。抹茶示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Daniel Stiel）

研究團隊指出，抹茶有這樣的效果，是因為富含生物活性化合物如胺基酸（包括L-茶胺酸），這些胺基酸已被證實可以抗發炎和具鎮靜效果。目前尚未分離出導致這種效果的確切化合物，但當前理論認為，它會影響鼻子和大腦之間感覺訊號的處理方式。

不過，想用抹茶減緩季節性過敏症狀前，有幾點要注意。首先，上述提到的研究是在老鼠身上而非人體進行，老鼠攝取的抹茶量比一般抹茶飲品還多，研究團隊指出在正式建議飲用抹茶減少季節性過敏症狀前，還需要更多研究和實驗，特別是以人體進行實驗。

儘管如此，這仍點出有趣的一點，也就是食物和飲品的成分影響的不只有身體反應，還有大腦如何解讀這些反應；這也在抹茶的眾多益處中再添一筆。