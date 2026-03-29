每天早餐煎蛋吃膩了？換種油煎香味升級

用辣椒油煎蛋，就能在不增加太多步驟的情況下，大幅提升風味；辣椒油示意圖。(取材自Pexels @ROMAN ODINTSOV)

雞蛋 料理變化多端，從水波蛋、溫泉蛋到炒蛋與煎蛋，各有不同風味與技巧。美食網站Chowhound指出，若選擇經典的煎蛋，其實只需透過改變烹調用油，就能在不增加太多步驟的情況下，大幅提升風味。其中，以辣椒油煎蛋，被認為是一種簡單卻有效的升級方式，能為日常早餐增添層次與口感。

在各式各樣的蛋料理中，單是一顆蛋就能變化出無數做法，更別說再加上各種風味升級。無論是水波蛋、溫泉蛋、烘烤蛋或水煮蛋，都各有特色；即使是炒蛋，也有許多提升口感的小技巧。不過，如果你選擇經典的煎蛋，其實只需一個簡單方法，就能大幅提升風味：選對用來烹調的油脂即可，而且這次甚至不需要用到培根油。

將雞蛋用辣椒油煎製，可以直接帶出辛香與層次，取代事後再添加辣醬或調味料。風味強度取決於辣椒油本身的濃度與保存狀況，但通常足以提供理想的辣度。如果手邊沒有現成辣椒油，也可以利用冰箱中辣椒脆醬表層的辣油來嘗試；或是在超市購買一瓶，價格通常不高，當然也可以自行製作，依個人口味調整。

辣椒是橄欖油常見的浸泡材料之一，但初次製作時不一定要使用高級橄欖油。較平價的中性油如芥花油同樣適合，且能讓辣椒風味更純粹，也因發煙點較高，在料理應用上更具彈性。

選定約一杯基底油後，可搭配乾辣椒原料，如常見的紅辣椒碎片。若已存放一段時間，建議先試味確認新鮮度。製作方式為將數湯匙辣椒碎放入碗中，將油加熱至華氏350度（約攝氏175度）後倒入並攪拌，待冷卻後過濾並裝入密封容器。這樣製成的辣椒油可保存數個月，不僅適合煎蛋，也可運用於其他料理。