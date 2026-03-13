超過2000隻蟻后藏行李 中國男子肯亞機場被捕 涉主導螞蟻走私網

一名中國籍男子涉嫌企圖將超過2000隻花園蟻蟻后走私出境，在肯亞奈洛比機場被捕。圖為2025年4月喬莫．肯雅塔國際機場法院審理相關案件時提交的證據照片。（路透）

BBC報導，中國籍男子張克群（Zhang Kequn，音）涉嫌企圖將超過2000隻花園蟻蟻后（queen garden ants）走私出境，在肯亞首都奈洛比的喬莫．肯雅塔國際機場（Jomo Kenyatta International Airport，JKIA）接受安檢時被攔下並逮捕。

肯亞野生動物管理局（Kenya Wildlife Service，KWS）2025年警告，收藏者將學名「Messor cephalotes」的花園蟻當作寵物飼養，在歐洲與亞洲的需求不斷增加。不過，這些螞蟻受到國際生物多樣性條約保護，交易受到嚴格管制。

當局在張嫌準備運往中國的行李中發現大量活蟻。張嫌尚未回應相關指控，但調查人員在法庭上表示，他與肯亞一個2025年被破獲的螞蟻走私網絡有關。檢察官穆拉馬（Allen Mulama）在庭上表示，張嫌將部分螞蟻裝入試管中，另一些則藏在行李中的紙巾卷裡。

根據穆拉馬的說法，張嫌的個人行李中發現1948隻裝在專用試管裡的花園蟻，另外三卷紙巾裡還藏有300隻活螞蟻，並請求法院允許對他的手機與筆記型電腦進行鑑識檢查。

KWS表示，此次逮捕行動是一項「協調一致、以情報為主導的行動」，此前已有2名比利時人、1名越南人和1名肯亞人被捕，均對相關指控認罪。2名比利時籍嫌犯供稱，收集這些熱門螞蟻只是出於興趣，並不認為違法。調查人員表示，張嫌是這個走私集團的主謀，但據稱他在2025年使用另一個護照逃離肯亞。法院11日允許檢方將張嫌拘留5天，以便刑警進行進一步調查。

KWS資深官員朱馬（Duncan Juma）表示，隨著調查人員將調查範圍擴大至其他疑似仍在進行螞蟻採集活動的肯亞城鎮，預計將有更多人被逮捕。