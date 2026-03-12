不要想著和20歲一樣 62歲女星分享運動秘訣：學會傾聽身體

我的頻道

世界新聞網／輯
知名演員Lisa Rinna分享自己的運動模式。圖為今年1月琳娜在巴黎走秀。(歐新社)
知名演員Lisa Rinna分享自己的運動模式。圖為今年1月琳娜在巴黎走秀。(歐新社)

曾出演「比佛利山貴婦的真實生活」（The Real Housewives of Beverly Hills）的知名演員琳娜（Lisa Rinna）熱愛運動，從她過往的運動影片可見一斑；不過她表示60歲後的運動方式已經和20多歲時大不同，變得更溫和、步調放慢，從慢跑改成健行、瑜珈和皮拉提斯，追求活動筋骨同時更注重身心狀況，不會為了運動導致自己受傷。

今日美國報（USA Today）報導，琳娜說，她會傾聽自己身體的聲音，以不會受傷的前提運動，避免過度活動導致隔天全身痠痛、動彈不得，重點就是找到適合自己的模式。她不時會在Instagram上分享自己運動的照片，不論是健行、瑜珈或飛輪有氧課程，結束後她都感覺棒極了。

琳娜說，她變得更積極檢視健康狀況，自從出版最新著作以來，她已經完成全身掃描和血液檢查，認為只要負擔得起，有個檢查結果能讓自己更安心。然而有專業人士對此持保留態度，華盛頓大學醫學院放射學教授迪格（Manjiri Dighe）表示，檢查或許能拯救特定族群的生命，但大力推廣檢測前，應該先確認成本效益與是否真的能改善死亡率，在醫學上，資訊並非越多越好。

▲ 影片來源：Instagram＠lisarinna（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

