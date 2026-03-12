新劇爆款預備 譚松韻「我的山與海」開播秒上熱搜、楊紫苦學非遺技藝

「我的山與海」以電子廠女工成長為主線，最大看點在於譚松韻(中)的角色轉型。(取材自豆瓣)

隨著2026年春季檔陸劇排播逐漸明朗，CCTV-1與CCTV-8將在3月至4月推出多部年代與現實題材劇集，從職場成長、文化傳承到諜戰與都市故事，類型多元。根據「搜狐」報導，綜合官方片單與網路討論，譚松韻、楊紫、白宇、龔俊等多位演員的新作均受到關注，其中鄭曉龍執導的「冬去春來」更被不少觀眾視為有望複製「人世間」熱度的重磅作品。

「我的山與海」

由譚松韻、董晴、高至霆主演的「我的山與海」已於3月7日開播，並在短時間內衝入平台熱度榜前列。該劇以電子廠女工成長為主線，最大看點在於譚松韻的角色轉型。從過去多以甜美形象示人的作品，轉為演繹跨越數十年的勞工女性角色，素顏與樸素造型也成為話題。部分觀眾認為，若此次轉型成功，譚松韻有望在正劇領域進一步站穩腳步。

「禎娘傳」

楊紫、韓東君主演的「禎娘傳」（原名「家業」）預計於3月中旬播出，主打徽墨文化與非遺傳承題材。劇中楊紫飾演從市井成長為製墨匠人的女性角色，並為此提前學習相關技藝。劇組在黃山實地取景，使畫面呈現具有文化質感。觀眾普遍關注的是，楊紫能否憑藉流量與演技，讓傳統文化題材吸引更廣泛觀眾。

「擒賊記」

改編自作家紫金陳作品的「擒賊記」預計3月22日播出，由王驍、田曦薇、王傳君主演。該劇主打黑色幽默探案風格，王驍首次擔綱主角，與田曦薇搭檔警察角色，形成不同氣質的角色組合。劇情圍繞警方與犯罪團體之間的荒誕博弈展開，目前平台預約量已突破百萬，網路期待度不低。

「冬去春來」

由鄭曉龍執導、高滿堂編劇的「冬去春來」被不少觀眾視為本季最受矚目的作品。白宇、章若楠主演的故事以1990年代北漂青年為背景，描寫理想與現實之間的拉扯。鄭曉龍過去以「甄嬛傳」與多部高口碑作品聞名，而高滿堂則曾創作「闖關東」等經典年代劇，因此該劇自公布以來便備受期待。部分觀眾認為，其製作規模與題材格局有望複製「人世間」帶動的全民追劇效應。

「家事法庭」

預計4月播出的「家事法庭」由龔俊、任敏主演，並由最高人民法院提供指導，聚焦婚姻、親子與家庭糾紛等現實議題。劇情將法律案件與情感故事結合，呈現法治與人情之間的平衡。龔俊此次從古裝角色轉型飾演法官，也被視為其演藝路線的一次新嘗試。

「醒來」

由趙寶剛執導的「醒來」則屬年代諜戰題材，主演包括歐豪、娜扎、馮紹峰與江疏影。故事背景設定於1940年代上海，講述普通人在動盪年代中的成長與選擇。該劇結合諜戰與人物成長敘事，不少觀眾關注導演如何將青春敘事風格融入懸疑題材。

「無可替代」

都市職場劇「無可替代」由趙今麥、魏大勳主演，預計於4月播出。該劇聚焦諮詢行業的競爭與職場博弈，以快節奏敘事呈現年輕世代的工作與生活。趙今麥首次挑戰更具野心與複雜性的職場角色，也成為觀眾討論焦點。