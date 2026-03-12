對購屋者友善的大都市前50名 這個中西部州首府奪冠

線上房地產公司Zillow以買家議價空間等因素，列出今年房市對購屋者來說最友善的前50個大都會區，印第安納波利斯名列第一。房屋示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Dillon Kydd）

房市在過去幾年因房貸利率和房價 皆高而呈現低迷態勢，但線上房地產公司Zillow指出，今年房市將好轉，買方會看到更多房源，賣方將受益於價格的穩定和持續不斷的需求。Zillow更列出全國的大都會中哪些在今年是適合購屋者的市場並列出前50名，名列第一的是印第安納州印第安納波利斯；專家說上榜的地點皆位於陽光地帶（Sun Belt）和中西部，例如佛州 、加州、德州和北卡羅萊納州。

CNBC Make It報導，Zillow在今年1月發布報告，排出50個今年適合購屋者的大城市，而Zillow排名的指數包括三個主題，第一是目前房價下跌，但Zillow的房價預測工具顯示未來一年房價可望上漲的區域，第二是假設頭期款是20%，薪水在中位數者購買所在都會區的一般房屋支付的金額占收入的比例，最後是買家有較多議價空間的區域，這是根據Zillow基於房源待售天數和降價比例來計算買家競爭程度的工具。

Zillow資深經濟學家卡拉（Kara Ng）說，上榜的城市有一共通點，那就是都位於中西部和陽光地帶；陽光地帶指的是南部的州如佛州、德州、加州、亞利桑納州、喬治亞州和北卡羅萊納州。

在Zillow的排行榜中，前三名分別為印第安納波利斯、喬治亞州亞特蘭大和北卡羅萊納州夏洛特。

卡拉說，可負擔性是決定房市是否對買家友善的重大因素，中西部在疫情前房價就很實惠，疫後仍是如此。而陽光地帶雖然在疫情期間房價大漲，因為適合開發商開發，但建商隨後跟進並建構更多房源以滿足需求，例如疫情期間佛州的房屋需求飆升，房價隨之飆漲，但有些地方蓋了更多房子來平抑競爭。

房地產入口網站Realtor.com 的數據指出，2020年3月至2022年6月之間，佛州的房價中位數上漲46%，漲到高達49萬3500元，當時市場需求大但房源不多；到了今年1月，佛州房價中位數跌至42萬5千元。卡拉說，如果再次考慮搬到佛州生活，以實現2021年的佛州夢，現在正是時候。

印第安納波利斯在這份排行中居首。截至去年12月，該市平均房價為28萬3040元，年收在中位數的家庭平均支付的房貸在所得的占比為26.9%。卡拉說，預計印第安納波利斯的房屋價值未來會增值，買家面臨的競爭較小，讓他們有更多時間考慮。

印第安納波利斯是印第安納州的首府，生活成本比全國平均低10%；若和紐約市 相比，生活成本低了62.4%，房價低了85.2%。

排名第二的亞特蘭大平均房屋價值為37萬4117元，年收在中位數的家庭平均支付的房貸在所得的占比為30.5%。卡拉說，在亞特蘭大，新建案讓買家有更多選項，也讓每間房子的競爭較少，該城市得益於強勁的人口成長和健康的就業市場，讓房屋價值在未來會增值。

亞特蘭大的生活成本比全國平均低5%，住房支出比全國平均低17%，但水電瓦斯的費用比全國平均高2%。

以下是Zillow的「2026年房市對購屋者最友善的城市」排行的前十名：

1. 印第安納州印第安納波利斯

2. 喬治亞州亞特蘭大

3. 北卡羅萊納州夏洛特

4. 佛州傑克遜維爾

5. 奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市

6. 田納西州曼菲斯

7. 密西根州底特律

8. 佛州邁阿密

9. 佛州坦帕市

10. 賓州匹茲堡