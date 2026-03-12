我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗控制的荷莫茲海峽。(路透)
伊朗控制的荷莫茲海峽。(路透)

華爾街日報報導，美國官員11日表示伊朗已在荷莫茲海峽布設水雷，美國戰爭研究所估計約10枚，這是德黑蘭最強的武器之一。儘管美軍宣稱摧毀伊朗海軍布雷艦艇，但伊朗實際上主要利用外觀與漁船無異的小型船隻，配合蛙人進行隱蔽布雷，使美軍極難辨識與徹底掃除。

對伊朗而言，布雷的目的不在於發動大規模正面海戰，而是透過恐怖效果干擾航運，甚或阻止美軍發動地面入侵。水雷自第二次世界大戰以來造成美國海軍艦艇受損的數量，超過任何其他攻擊手段。

1988年一枚伊朗水雷導致美艦觸雷受損，更引發美國海軍自二戰以來最嚴重的海戰之一。時任總統雷根隨後下令強力報復「螳螂行動」（Operation Praying Mantis），打擊多項伊朗目標。

專研海上威脅、駐巴庫發展與外交研究所資深研究員阿拉斯利（Jahangir E. Arasli）說，水雷是「不對稱作戰的利器」；伊朗雖然傳統作戰能力受挫，但仍保有不對稱作戰能力。伊朗布雷的主要方式，仍是利用外觀與一般漁船無異的小型船隻，搭載蛙人下水埋雷，幾乎難以辨識也難徹底掃除。

伊朗布雷的意義不在於實際炸毀多少船隻，而是製造威脅效果。阿拉斯利表示，主要目標是干擾航運與全球經濟。能源展望顧問公司管理合夥人哈吉（Anas Alhajji）則說，伊朗也可藉此阻止美國發動地面入侵。

伊朗現有水雷至少可分為3類，包括由潛水員吸附在船體外殼上的吸附式水雷（limpet mines）、以纜鏈固定於水中的繫留式水雷（moored mines），以及部署在海床上的沉底雷（bottom mines）。根據美軍網站，伊朗1980年代設計的圓形Maham 1水雷，可在水深僅1公尺的海域運作，外部設有5個觸角，船隻只要碰觸，就可能引爆最多120公斤炸藥。另有部分水雷除接觸引爆外，也可透過偵測船隻的噪音、磁場或電訊號啟動。

若要掃雷，通常須先由具備反水雷能力的艦艇或無人載具開路，利用聲納搜索海中可疑物，再逐一閃避、排除或引爆，清出可供船隻安全通行的航道。

波斯灣的水雷風險並非首次出現。早在1980年代近10年的兩伊戰爭期間，全球航運就曾因水雷威脅而陷入緊張，這段歷史後來被稱為「油輪戰爭」（Tanker Wars）。當時交戰雙方都攻擊石油設施，美國海軍因此開始為商船護航。

世報陪您半世紀

伊朗

上一則

微軟新一代Xbox搭載AMD客製晶片 主打跨PC遊玩

下一則

3月12日星座運勢 巨蟹貴人運佳 處女積極主動

延伸閱讀

傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船

傳伊朗在荷莫茲海峽布水雷 川普：美軍擊中28艘布雷船
傳伊朗在荷莫茲海峽放水雷 美已擊沉16艘布雷船

傳伊朗在荷莫茲海峽放水雷 美已擊沉16艘布雷船
把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普
說好的護航？路透：美海軍幾乎天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高

說好的護航？路透：美海軍幾乎天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高

熱門新聞

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
屬虎的人天生充滿膽識與魄力，擁有強烈的行動力與進取精神，進入馬年，他們的能量更被激發，如同猛虎出林，在事業道路上大步向前。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ThisIsEngineering）

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

2026-03-10 00:25
有人將工作視為人生意義與成就來源，容易過勞成為「工作狂」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

2026-03-09 00:25
馬年到來，4生肖人緣更進步。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

馬年4生肖人緣開展 屬虎靠朋友事業起飛、他因介紹旺財運

2026-03-04 22:25

超人氣

更多 >
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事