老人氣喊「不看了」...Netflix獨家轉播經典賽衝擊日人收視習慣 用戶成長率出爐

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事已落幕，日本武士隊成功闖入八強賽。(美聯社)

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事已於日本 東京巨蛋順利落幕，日本武士隊以預賽第一之姿闖入八強賽。就在日本全國瘋狂慶祝之際，此次Netflix 取得日本獨家轉播權，卻在日本引發極大爭議。綜合日本媒體「Impress Watch」與「YAHOO JAPAN」報導，日本民眾最大的批評在於，竟然要付費訂閱才能收看被視為國家榮耀的運動，衝擊原有收視習慣；另一方面，Netflix在比賽期間用戶成長4.9%，成為實質贏家。

報導指出，長久以來日本民眾習慣透過傳統電視，不用額外付費就能收看各種棒球比賽。2023年WBC賽事就是由TBS和朝日電視台共同製播。今年由Netflix取得日本獨家轉播權，想看比賽就必須訂閱Netflix，成為付費用戶，再透過Netflix帳號連結網路。與過去打開家中電視就能收看相較，無疑提高了收視門檻。

根據日本總務省情報通信政策研究所於2025年6月發布的《2024年情報通信媒體使用時長及資訊行為調查報告》，Netflix在各年齡層的使用率，10～39歲約為40%，40～59歲在20%以上，60～79歲的使用率急劇下降。由此可以看出，對於家裡沒有網路的中高齡族群來說，要透過Netflix收看WBC賽事簡直難如登天，許多民眾甚至表示「電視不播就不看了」。

儘管飽受批評，透過Netflix收看比賽的民眾對於穩定的服務、多角度高清畫質、可收看其他國家比賽，以及隨時隨地用智慧型手機 觀看的便利性予以肯定。

報導指出，這次傳統電視台無法轉播WBC賽事，卻成為宣傳相關賽事的重要推手。比賽期間，傳統電視台在賽前為日本武士隊加油，中途插播即時賽況，比賽結束後又以「速報」的方式報導結果。隨著戰況愈來愈激烈，許多民眾看了傳統電視台的宣傳後，反而「想要收看比賽」，紛紛訂閱Netflix。

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事已落幕，日本武士隊成功闖入八強賽。(美聯社)

根據共同社發表的民調結果，有4.9%的受訪者表示「因為想看WBC比賽而訂閱或會訂閱Netflix」。若以2024年6月日本共有5,482萬戶家庭來計算，4.9%就是268萬戶家庭。

另一份由產業能率大學運動管理研究所公布的調查結果，同樣有4.9%的受訪者「因為想看WBC而訂閱Netflix」。在這項調查中，8.8%的受訪者表示「會根據WBC的熱度考慮是否訂閱」，此數字代表482萬戶家庭。如果日本武士隊在未來比賽中表現亮眼，一路殺進四強甚至冠軍賽，訂閱用戶可望進一步增長。

Netflix曾在2024年6月公布日本的訂閱數為1,000萬用戶，綜合上述民調結果，預估Netflix藉由WBC至少增加750萬新用戶。有消息指出，Netflix這次用約150億日圓(約9430萬美元)、大概是上一屆五倍的價格，買下日本WBC獨家轉播權。WBC的影響不僅體現在用戶數量上，更讓Netflix正式進軍廣告領域。受惠於傳統電視炒熱比賽熱度，給予Netflix蠶食電視廣告市場的機會。凡看過這一屆WBC比賽的日本民眾都明白，Netflix就是電視。報導認為，Netflix未來將在日本的電視廣告市場佔有一席之地。