芝加哥郵差每天為悲傷老婦獻唱 影片爆紅後結局超暖心

郵差Lavonte Harvey每日送信時，為喪偶而悲傷的老婦人唱歌打氣，老婦人的孫女在網路上發起募款，協助郵差買車縮短通勤時間。美國郵政示意圖，與本新聞無關。(路透)

芝加哥 一位名為哈維（Lavonte Harvey）的郵差每天需花5小時來回通勤，但他沒有因此感到絕望，反而積極為送信路線上的居民們帶來正能量，其中一位老婦經歷喪偶之痛，哈維便在每天送信時為對方唱歌鼓舞精神，過程傳到Instagram上短時間就超過百萬觀看，老婦人的孫女甚至發起募款，讓哈維能買車縮短通勤時間，暖心結局讓人動容。

MotorBiscuit報導，婦人的孫女康柏（Whitney Cumbo）說，今年2月她在檢查門口監視器時，意外發現哈維為她的祖母演唱美國偶像第23季冠軍羅伯茨（Jamal Roberts）的代表作歌曲「密西西比」（Mississippi）的錄影，影片中哈維走到門口，對婦人說「奶奶，這個獻給妳」，接著開始深情演唱。

康柏將影片上傳到Instagram，表示由於祖父剛過世，哈維的歌曲成為祖母每日生活的調劑，很感激他做的一切。

影片迅速在網路上爆紅，短短兩周的時間該則影片被瘋狂轉傳，累積超過150萬次觀看和超過一萬則留言。

▲ 影片來源：Instagram＠gofundme、princ_etaee（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

康柏得知哈維通勤的處境後，在GoFundMe平台上發起募款，全國各地的善心人士很快湧入捐款，讓哈維得以買輛新車，單程的通勤時間從2.5小時縮短至30分鐘，等於每天多出4小時的時間。

哈維近日在「早安美國」節目上對康柏一家表達深深的感謝，他說他很感謝他們，因為眾人的幫助他夢寐以求的機會才得以實現，世上所有的感謝都不足以表達他的感激之情。

▲ 影片來源：Instagram＠goodmorningamerica（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.