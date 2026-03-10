三月吹起春風時 4生肖綻放才華「登高迎新機」

我的頻道

世界新聞網／輯
4生肖在三月特別容易被注意到，因為職場上的好機會，多半還是留給那些願意把基本功顧好的人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

三月一到，感覺很多事情都慢慢動起來了，春風注入一股向上的勃勃生機，職場上也有一種「時機到了」的氛圍。有些人會明顯覺得之前默默累積的努力，現在開始有機會被看見。其實這種機會不是突然出現的，而是長時間把事情做好、把專業練好的結果。媒體「搜狐網」命理文章解析，4生肖在這段時間特別容易被注意到，因為職場上的好機會，多半還是留給那些願意把基本功顧好的人。

生肖猴

三月對屬猴的人來說，是容易被重用的時機點。他平常點子多、想法快，這個月特別有機會派上用場。上班族可能因為一個好點子或新做法，順利拿下重要任務，讓主管和同事都看到他的能力。自己做生意的人，則可能抓到市場需求，產品或服務突然變得很受歡迎，業績也跟著上來。

工作順利後，收入和信心都會提升。單身的人有機會在工作或合作過程中遇到聊得來的人；有伴侶的人，也會因為生活變好，兩人相處更開心。

生肖雞

屬雞的人平常做事很細心，也很重視品質，三月這些優點特別容易被注意到。上班族有機會在升職或重要任務的競爭中勝出，被交付更大的責任，代表能力被正式肯定。創業或自己接案的人，則可能透過調整流程或改善服務，讓效率變好、客源變多，事業慢慢擴大。

隨著工作穩定成長，收入也會比較安心。單身的人可能在工作場合或正式活動中，遇到條件不錯、談得來的人；有伴侶的人，也會開始一起討論未來計畫，感情更穩定。

生肖狗

屬狗的人一向做事負責、肯吃苦，很多事情雖然不張揚，但大家其實都看在眼裡，三月很可能輪到被重用。上班族可能被交付更重要的工作或核心專案，代表公司對他的信任。自己做生意的人，則可能因為過去累積的口碑，慢慢出現穩定客源，甚至遇到不錯的合作機會。

工作穩定後，生活壓力相對減輕。單身的人可能在工作或朋友圈中遇到欣賞踏實個性的人；有伴侶的人，兩人會像夥伴一樣互相支持，感情也更穩。

生肖豬

屬豬的人做事通常比較穩，不一定最快，但很能長期堅持。三月很可能看到之前努力的成果。上班族可能因為長期累積的經驗，順利解決一個困難問題，讓主管和團隊刮目相看，也可能帶來加薪或升職機會。創業或自己經營事業的人，則有機會在家人朋友的支持下慢慢擴展規模，發展更穩定。

收入與信心都會跟著提升，單身的人可能透過朋友聚會認識個性合得來的人；有伴侶的人，會在平凡生活中一起分享小成果，感情踏實又長久。

生肖運勢

做不到伏地挺身？兩種替代動作一樣能練肌力

華航、長榮航空禁AI寫履歷自傳 最慘恐「永不錄用」

