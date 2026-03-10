我的頻道

說好的護航？路透：美海軍天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

世界新聞網／輯
一般汽車的鉛酸電池壽命約3到5年，但開車習慣和環境會影響使用時間。電瓶示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Newpowa）
一般汽車的鉛酸電池壽命約3到5年，但開車習慣和環境會影響使用時間。電瓶示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Newpowa）

電瓶是汽車的重要零件之一，因此使用壽命和使用習慣非常重要，電瓶故障或沒電是車子無法發動的常見原因。電瓶一般來說可以使用三至五年，但實際壽命會因為駕駛的習慣等多種因素影響，若經常短途行駛，或長時間開著車燈都是會縮短電瓶壽命的行為。

SlashGear報導，一般來說，鉛酸電池的壽命約為3到5年，技術更先進的電池如使用玻璃纖維墊吸附電解液技術的吸附玻璃纖維式電池（absorbent glass mat）壽命更長一點，可以使用四至七年。不過這些不是保證數字，車子部保養、忘記關燈、不良的駕駛習慣都可能會縮短電池壽命，車子可能會有初期警示提示該換電瓶，包括引擎啟動困難、警報聲微弱、車頭燈和車內燈昏暗，特別是當車輛怠速時。

雖然大多數12V鉛酸電池的壽命都有約五年，但很多因素會改變其壽命長短，最大的影響因素就是駕駛習慣。若用到車時常常是短途行駛，即使是20分鐘內的短程行駛也是電瓶的無聲殺手，簡單地說，啟動汽車引擎時需要大量電力，發電機跑的時間不夠久，無法幫電池充電，讓電瓶性能下降，使用壽命縮短。

一些看似無害的小錯誤，例如長時間開著車內收音機或車頭燈會造成寄生負載（parasitic drain），也就是車輛在未啟動的狀態下，仍有不必要的電流從電池中流出，這就是為什麼車子雖然沒發動還一夜之間沒電，雖然用充電器可以讓車子起死回生，但持續的寄生負載會大幅縮短電瓶壽命，需盡快更換新電瓶。

除了不良的開車習慣，極端氣溫也會影響電瓶壽命和性能，電瓶接頭太髒和車子放太久沒開也會讓電瓶壽命大打折扣。

想延長電瓶壽命，最簡單的方法之一就是避免頻繁短途行駛，每次啟動後至少開20分鐘，如此能確保電池始終保持充電，也能保護引擎免受潛在的磨損。另外，確保車輛的電子設備和配件在怠速時都已關閉，若長時間用不到車子，建議先解除電瓶負極電線的連接。

保持電瓶接線柱乾淨清潔也有幫助，電瓶容易有腐蝕性物質累積，會侵蝕金屬接線柱，影響其整體性能，因此最好定期檢查腐蝕情況和清潔，這無須購買任何昂貴的工具，WD-40 精密電器清潔劑和小蘇打就能清除電瓶架和接線柱上的累積物。

最後，定期進行預防性維護，還有讓車子避免被陽光直射，防止高溫損害電瓶也有幫助。

