我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗外長：與美談判已破局 飛彈攻勢「要多久就多久」

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

全球護照指數：新加坡蟬聯榜首、美第10名、台升至第31名

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
恒理護照指數最新排名近日出爐，圖為新加坡護照。（歐新社）
恒理護照指數最新排名近日出爐，圖為新加坡護照。（歐新社）

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡以可免簽前往192個旅遊目的地的成績，持續蟬聯全球最強護照；日本、南韓與阿拉伯聯合大公國則以187個目的地並列第2名。台灣以可免簽或落地簽前往134個目的地排名第31名，相較2月上升1名。

根據最新排名，除新加坡、日本、南韓與阿聯外，前五名其餘位置均由歐洲國家包辦。其中，瑞典以186個目的地位居第3；比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙與瑞士等國，均以185個目的地並列第4名。奧地利、希臘、馬爾他與葡萄牙則以184個目的地並列第5名。

前十名中，非歐洲國家有第6名的馬來西亞、第7名的澳洲與紐西蘭、以及第十名的美國。香港以174個目的排在第13名，澳門以141個目的排在第29。中國大陸則以82個目的地排在第55。

排名最後的國家依序為第99名的伊拉克（29個目的地）、第100名的敘利亞（26個）與第101名的阿富汗（24個）。

「恒理護照指數」由總部設於倫敦的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）編制，並採用「國際航空運輸協會」（IATA）專屬數據，指數依各國護照持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行排名。該指數每月更新，涵蓋199本護照、227個旅遊目的地，常被用作評估全球護照行動力的參考指標。

世報陪您半世紀

義大利 紐西蘭 日本

上一則

蘋果印度製造大躍進 全球已有1/4 iPhone 在當地組裝

延伸閱讀

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外
公民回美被拒登機 影帝湯姆漢克斯兒子卡關

公民回美被拒登機 影帝湯姆漢克斯兒子卡關
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
獨旅者避開這個國家 並掌握6安全關鍵

獨旅者避開這個國家 並掌握6安全關鍵

熱門新聞

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

2026-03-03 19:25

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」